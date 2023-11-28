Диего Симеоне проведет 100-й матч во главе Атлетико в Лиге чемпионов

Матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Фейеноорда» станет особенным для наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

Аргентинский специалист проведет юбилейный, 100-й, матч во главе «матрасников» в самом престижном клубном турнире Старого Света. Симеоне станет третьим тренером, кому покорилась эта планка с одной командой – впереди лишь сэр Алекс Фергюсон с «Манчестер Юнайтед» (190 игр) и Арсен Венгер с «Арсеналом» (175).

Что касается нынешних тренеров, то следом за Симеоне располагается Жузеп Гвардиола, сыгравший с «Манчестер Сити» 79 матчей в Лиге чемпионов.