Диего Симеоне проведет 100-й матч во главе Атлетико в Лиге чемпионов
Аргентинец станет всего третьим тренером в Европе, кому покорится это достижение
Матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Фейеноорда» станет особенным для наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.
Аргентинский специалист проведет юбилейный, 100-й, матч во главе «матрасников» в самом престижном клубном турнире Старого Света. Симеоне станет третьим тренером, кому покорилась эта планка с одной командой – впереди лишь сэр Алекс Фергюсон с «Манчестер Юнайтед» (190 игр) и Арсен Венгер с «Арсеналом» (175).
Что касается нынешних тренеров, то следом за Симеоне располагается Жузеп Гвардиола, сыгравший с «Манчестер Сити» 79 матчей в Лиге чемпионов.
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