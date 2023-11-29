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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 09:52 | Обновлено 29 ноября 2023, 10:02
232
0

Матч с Антверпеном стал юбилейным для Николая Матвиенко

27-летний защитник горняков провел 50-й поединок в еврокубках

29 ноября 2023, 09:52 | Обновлено 29 ноября 2023, 10:02
232
0
Матч с Антверпеном стал юбилейным для Николая Матвиенко
ФК Шахтер

Поединок с «Антверпеном» (1:0) стал 50-м в еврокубковой карьере 27-летнего защитника «Шахтера» Николая Матвиенко. 33 встречи он отыграл в Лиге чемпионов, в том числе 28 – в основном турнире, и 17 – в Лиге Европы.

20 раз выпускал Николая на поле Луиш Каштру, 10 – Игор Йовичевич, по 8 – Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсека, 3 – Марино Пушич и 1 – Патрик ван Леувен. В матчах с участием Матвиенко горняки одержали 19 побед, 14 встреч завершили вничью, 17 проиграли, 70 мячей забили, 87 пропустили.

К слову, юбилей Николай отметил первым еврокубковым голом, который стал ко всему прочему 600-м для украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Николая Матвиенко в еврокубках

Матч

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1-й

24.11.2016

ЛЕ

ГТ

Коньяспор

4:0 (д)

10-й

01.10.2019

ЛЧ

ГТ

Аталанта

2:1 (г)

20-й

17.08.2020

ЛЕ

1/2

Интер

0:5 (н)

30-й

20.08.2021

ЛЧ

КР3

Генк

2:1 (д)

40-й

11.10.2022

ЛЧ

ГТ

Реал

1:1 (д)

50-й

28.11.2023

ЛЧ

ГТ

Антверпен

1:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд;

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цифры и факты Николай Матвиенко Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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