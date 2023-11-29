Матч с Антверпеном стал юбилейным для Николая Матвиенко
27-летний защитник горняков провел 50-й поединок в еврокубках
Поединок с «Антверпеном» (1:0) стал 50-м в еврокубковой карьере 27-летнего защитника «Шахтера» Николая Матвиенко. 33 встречи он отыграл в Лиге чемпионов, в том числе 28 – в основном турнире, и 17 – в Лиге Европы.
20 раз выпускал Николая на поле Луиш Каштру, 10 – Игор Йовичевич, по 8 – Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсека, 3 – Марино Пушич и 1 – Патрик ван Леувен. В матчах с участием Матвиенко горняки одержали 19 побед, 14 встреч завершили вничью, 17 проиграли, 70 мячей забили, 87 пропустили.
К слову, юбилей Николай отметил первым еврокубковым голом, который стал ко всему прочему 600-м для украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Николая Матвиенко в еврокубках
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
24.11.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Коньяспор
|
4:0 (д)
|
10-й
|
01.10.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Аталанта
|
2:1 (г)
|
20-й
|
17.08.2020
|
ЛЕ
|
1/2
|
Интер
|
0:5 (н)
|
30-й
|
20.08.2021
|
ЛЧ
|
КР3
|
Генк
|
2:1 (д)
|
40-й
|
11.10.2022
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Реал
|
1:1 (д)
|
50-й
|
28.11.2023
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Антверпен
|
1:0 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд;
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