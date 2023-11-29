Матч с Антверпеном стал юбилейным для Николая Матвиенко

Поединок с «Антверпеном» (1:0) стал 50-м в еврокубковой карьере 27-летнего защитника «Шахтера» Николая Матвиенко. 33 встречи он отыграл в Лиге чемпионов, в том числе 28 – в основном турнире, и 17 – в Лиге Европы.

20 раз выпускал Николая на поле Луиш Каштру, 10 – Игор Йовичевич, по 8 – Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсека, 3 – Марино Пушич и 1 – Патрик ван Леувен. В матчах с участием Матвиенко горняки одержали 19 побед, 14 встреч завершили вничью, 17 проиграли, 70 мячей забили, 87 пропустили.

К слову, юбилей Николай отметил первым еврокубковым голом, который стал ко всему прочему 600-м для украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Николая Матвиенко в еврокубках

Матч Дата Ранг Стадия Соперник Счет 1-й 24.11.2016 ЛЕ ГТ Коньяспор 4:0 (д) 10-й 01.10.2019 ЛЧ ГТ Аталанта 2:1 (г) 20-й 17.08.2020 ЛЕ 1/2 Интер 0:5 (н) 30-й 20.08.2021 ЛЧ КР3 Генк 2:1 (д) 40-й 11.10.2022 ЛЧ ГТ Реал 1:1 (д) 50-й 28.11.2023 ЛЧ ГТ Антверпен 1:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд;