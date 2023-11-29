Тренер Антверпена пожаловался на судейство в матче с Шахтером

Главный тренер «Антверпена» Марк Ван Боммель после матча с «Шахтером» (поражение 0:1) выразил недовольство польской бригадой судей во главе с Бартошем Франковски:

«Рефери дал двум нашим игрокам по желтой карточке за то, что они якобы ударили соперника локтем. Но не их капитану Степаненко за ошибку, которую я делал 25 раз в своей карьере игрока и получил 25 карточек. А в случае с Янссеном считаю, что там пенальти, да (речь идет о контакте с Валерием Бондаем на 54-й минуте, – прим. Sport.ua). Они также играли рукой в штрафной во время углового.

Кто работал на ВАР? Мне интересно, что они видят. Не хочу уделять этому вопросу большое внимание, но мы обсуждаем человека. Кто стоит за этим экраном? Достаточно ли они компетентны? Понимают ли они футбол? Мы проиграли не из-за них, но иногда у меня возникает такой вопрос. Что мы еще должны сделать? Отменить ВАР?».