ХАВИ: «Проигрывая, Барселона показала хороший менталитет победителя»

​В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Барселона» дома обыграла «Порту» (2:1). Для хозяев голы забили Жоау Канселу и Жоау Феликс, у гостей отличился Пепе. Каталонская команда уверенно выиграла группу, набрав 12 очков из 15.

Хави Эрнандес, главный тренер «Барселоны»: «Мы дошли до 1/8 финала, и во многих моментах этого матча мы играли хорошо. Я рад за клуб, и это была действительно хорошая победа над ведущим топ-клубом. Я думаю, что мы показал действительно хороший менталитет победителя в том, как мы отреагировали на 0:1. Я подумал, что было идеально сравнять счет так быстро, и второй тайм показал, что мы на хорошем уровне.

В перерыве я сказал своим игрокам, что они должны быть более смелыми, что они должны идти на правильный риск, чтобы лучше использовать мяч. А что касается Иньяки Пенья – он был необыкновенным. Жоау Феликс нужен был этот гол – он будет важен для него. Верно также и то, что, если бы мы рискнули, результат мог бы быть для нас еще более убедительным».

Иньяки Пенья, вратарь «Барселоны»: «Мы знали, что это обязательная победа, которая может стать поворотным моментом в нашем сезоне, и достижение квалификации – это большое достижение после двух трудных лет, когда мы этого не делали. Я думаю, что мы доминировали в последние 15 минут первого тайма и весь второй тайм. Было замечательно слышать, как болельщики скандируют мое имя – я благодарю их, но поддержка шла сразу для всей команды.

Тренер дал нам хороший план игры, сосредоточив внимание на том, где, по его мнению, были их слабые и сильные стороны. Нам сказали прессинговать их высоко, не давать им играть. И мы показали действительно уверенную игру. очень счастливы, что добились успеха и дошли до конца».

Пепе, защитник «Порту»: «Мы начали не так хорошо, как хотелось бы, но мы обрели уверенность. Мы забили первыми, но знали, что у них разнообразие в атаке, и они сравняли счет. Команда очень умно управляла игрой. Во втором тайме они одержали верх. Мы искали возможность сравнять счет, и мы могли забить. Тренеру пришлось пойти на риск. Обидно, потому что мы заслуживали большего, чем поражение, но ошибки обходятся дорого».

Сержиу Консейсау, тренер «Порту»: «Мы забили гол, создали еще один или два момента, но после гола они сравняли счет. Во втором тайме мы играли так же, как и в первом. Мы проиграли пару дуэлей и пропустили в финальную треть очень качественного соперника. Мы надеялись сравнять счет, мы очень этого хотели и чувствовали, что можем сделать это в любой момент. Это была хорошая игра. Нам не хватило немного, чтобы сегодня добиться чего-то».

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Жюль Кунде, защитник «Барселоны»: «Мы чувствуем себя очень довольными, очень рады тому, что вышли в плей-офф после двух сезонов подряд, в которых не оставаясь в этом турнире. У Хави было столько решимости, несмотря на то, что в последние дни все было немного тяжело. Мы хорошо играли как команда, демонстрируя ту же решимость, что и наш тренер, и он получил от нас то, что хотел.

Прежде всего, давайте признаем качество «Порту». Они хорошо нас атаковали, но было ясно, что во втором тайме мы значительно улучшились. Здесь, в «Барселоне», все очень требовательно. Иногда мы играем не так хорошо. Я думаю, что сегодня важность игры была огромной, и мы действительно отреагировали на это. Когда мы пропустили, я думаю, мы отреагировали очень хорошо. Важно дать отпор и победить».

Жоау Феликс, нападающий «Барселоны»: «Гол был важен для команды. В футболе игрок может внезапно перейти от лучшего к худшему, но может случиться и обратное. Я выхожу на каждую игру, стараясь показать себя как можно лучше. Если гол придет, то хорошо, а если нет, главное – помочь своим товарищам по команде».

Жоау Канселу признан лучшим игроком матча. Группа технических наблюдателей УЕФА отметила:

«Ключевой момент в атаке Барселоны. Обычно после смены игры он заходил в центр и правой ногой играл в центр, чтобы соединиться с Рафиньей на другом конце поля, с Жоау Феликсом рядом или показать индивидуальные качества как при первом голе. Забитый мяч, результативная передача – самый важный игрок «Барсы».

Жоау Канселу, защитник «Барселоны» и лучший игрок матча: «Мы смотрели на этот матч как на финал и выиграли его. Мы вышли в плей-офф, и это то, чего «Барселона» заслуживает. Когда результаты не радуют, уверенность может немного упасть. Но у нас есть команда замечательных ребят, опытных и качественных – мы заслужили эту победу. Когда я ушел на замену, просто почувствовал, что у меня немного затекло подколенное сухожилие. Но мне комфортно, и я уверенно, если нужно, играю на левом фланге. Все для достижения правильных результатов».

Видеообзор матча: Барселона – Порту – 2:1