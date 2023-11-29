Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БЕЛИК: «Огорчен, что Шахтер U-19 не сможет побороться за плей-оф»
Молодежные турниры
29 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 29 ноября 2023, 01:09
199
0

БЕЛИК: «Огорчен, что Шахтер U-19 не сможет побороться за плей-оф»

Наставник «Шахтера» U-19 прокомментировал победу над «Антверпеном» U-19

29 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 29 ноября 2023, 01:09
199
0
БЕЛИК: «Огорчен, что Шахтер U-19 не сможет побороться за плей-оф»
ФК Шахтер Донецк. Алексей Белик

Главный тренер Шахтера U-19 Алексей Белик прокомментировал победу над Антверпеном U-19 (3:1) в матче 5-го тура Юношеской лиги УЕФА.

– С победой! Довольны ли командой?

– Мы победили, спасибо ребятам, но не все так гладко, потому что всегда будем искать, в чем должны быть лучше. Быстро открыли счет и после этого должны были играть увереннее, а мы расслабились и думали, что победа будет легкой. Пропустили мяч после индивидуальной ошибки, спасибо за то, что проявили «шахтерский» характер и вырвали победу.

Не буду прекращать повторять: не помню, чтобы «Барселона» U19 или «Порту» U19 нас переигрывали, когда забивали мячи, – мы сами помогли им в этом, ошибаясь индивидуально. Радуюсь победе, но расстроен, ведь нам не хватает немного, чтобы побороться за выход в плей-офф. Видимо, не хватает уверенности, своего стадиона и болельщиков, однако спасибо Гамбургу и болельщикам, которые присутствовали на матче, для нас это очень важно!

– Как будете настраиваться на игру с «Порту» U19?

– Лига чемпионов – это Лига чемпионов, каждая победа или гол – это большой опыт, мы должны бороться в каждом моменте. Перед матчем сказал, что должны 100% побеждать, ведь мы – уровень «Барселоны» U19 и «Порту» U19, если бы проиграли, то нас сравнивали бы с «Антверпеном» U19, а я считаю, что наш уровень выше. Не все зависит от нас, пожалуй, в лучшем случае придется побеждать Порту U19 со счетом 4:0. Будем стараться и надеяться, что футбольная судьба подарит шанс.

Судьба шанс не подарила: Барселона U-19 проиграла Порту U-19 (0:4), и горняки лишились даже теоретических шансов на выход из группы.

Турнирная таблица группы H

Юношеская лига УЕФА. 5-й тур. 28 ноября

Шахтер U-19 (Украина) – Антверпен U-19 (Бельгия) – 3:1

Голы: Ющенко, 7, Эльмажад, 69 (автогол), Савин, 83 – Вандеплас, 60

Видео голов и обзор матча

По теме:
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
Барселона победила Порту и забронировала первое место в группе H
СРНА: «У Антверпена был только один полумомент в первом тайме»
Алексей Белик Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Антверпен Юношеская лига УЕФА Шахтер - Антверпен Антверпен U-19
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе вырвал ничью для ПСЖ, Боруссия Д победила и вышла в плей-офф ЛЧ
Футбол | 29 ноября 2023, 00:22 1
Мбаппе вырвал ничью для ПСЖ, Боруссия Д победила и вышла в плей-офф ЛЧ
Мбаппе вырвал ничью для ПСЖ, Боруссия Д победила и вышла в плей-офф ЛЧ

Состоялись поединки группы F

Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
Бокс | 28 ноября 2023, 08:10 3
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул

Судя по всему, бой пройдет в апреле

Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
Бокс | 28.11.2023, 12:33
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
ВИДЕО. Лайнсмен наступил на ногу Бондарю. Защитник Шахтера упал на газон
Футбол | 28.11.2023, 22:55
ВИДЕО. Лайнсмен наступил на ногу Бондарю. Защитник Шахтера упал на газон
ВИДЕО. Лайнсмен наступил на ногу Бондарю. Защитник Шахтера упал на газон
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Футбол | 28.11.2023, 21:43
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет
ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет
27.11.2023, 21:23 2
Футбол
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
28.11.2023, 11:35 2
Футбол
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»
27.11.2023, 12:39
Футбол
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
27.11.2023, 21:47 3
Футбол
В УЕФА обнародовали корзины для жеребьевки Евро-2024. Будет ли там Украина?
В УЕФА обнародовали корзины для жеребьевки Евро-2024. Будет ли там Украина?
27.11.2023, 15:40 8
Футбол
Жирона – Атлетик Б – 1:1. Как забил Цыганков? Видео голов и обзор матча
Жирона – Атлетик Б – 1:1. Как забил Цыганков? Видео голов и обзор матча
28.11.2023, 00:23
Футбол
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
27.11.2023, 06:30 6
Биатлон
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
27.11.2023, 17:40 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем