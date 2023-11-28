Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер U-19 – Антверпен U-19 – 3:1. Видео голов и обзор матча
Молодежные турниры
28 ноября 2023, 18:23 | Обновлено 28 ноября 2023, 18:31
810
0

Шахтер U-19 – Антверпен U-19 – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Юношеской лиги УЕФА

28 ноября 2023, 18:23 | Обновлено 28 ноября 2023, 18:31
810
0
Шахтер U-19 – Антверпен U-19 – 3:1. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер

28 ноября в матче 5-го тура Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» U-19 переиграл сверстников из «Антверпена» со счетом 3:1.

Команды встречались на стадионе «Эдмунд-Пламбек» в немецком городе Нордерштедт.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У горняков отличились Александр Ющенко и Даниил Савин, еще одно взятие ворот было автоголом гостей.

«Шахтер» занимает третье место в группе, набрав 6 очков из 15.

Юношеская лига УЕФА. 5-й тур. 28 ноября

Шахтер U-19 (Украина) – Антверпен U-19 (Бельгия) – 3:1

Голы: Ющенко, 7, Эльмажад, 69 (автогол), Савин, 83 – Вандеплас, 60

Видео голов и обзор матча

По теме:
Шахтер – Антверпен. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Триллер с серией пенальти. Определены финалисты чемпионата мира U-17
Пушич сделал выбор. Стал известен состав Шахтера на матч против Антверпена
Алексей Белик Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Антверпен Юношеская лига УЕФА Шахтер - Антверпен Антверпен U-19 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Футбол | 28 ноября 2023, 11:48 0
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма

Похоже, что болельщики «Жироны» могут выдохнуть

ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
Футбол | 27 ноября 2023, 23:20 3
ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком

Третий гол в сезоне для украинца

Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
Бокс | 28.11.2023, 12:33
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
ФОТО. У меня ты забиваешь. Милевский иронически поздравил Яремчука с ДН
Футбол | 28.11.2023, 18:46
ФОТО. У меня ты забиваешь. Милевский иронически поздравил Яремчука с ДН
ФОТО. У меня ты забиваешь. Милевский иронически поздравил Яремчука с ДН
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда будет избран новый президент УАФ
Футбол | 28.11.2023, 16:57
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда будет избран новый президент УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда будет избран новый президент УАФ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
26.11.2023, 16:54 21
Футбол
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
27.11.2023, 17:40 3
Футбол
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»
27.11.2023, 12:39
Футбол
В УЕФА обнародовали корзины для жеребьевки Евро-2024. Будет ли там Украина?
В УЕФА обнародовали корзины для жеребьевки Евро-2024. Будет ли там Украина?
27.11.2023, 15:40 8
Футбол
ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет
ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет
27.11.2023, 21:23 2
Футбол
Снова красная карточка. Днепр-1 крупно выиграл у Черноморца
Снова красная карточка. Днепр-1 крупно выиграл у Черноморца
27.11.2023, 18:55 136
Футбол
«Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище
«Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище
26.11.2023, 18:46
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем