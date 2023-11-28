Шахтер U-19 – Антверпен U-19 – 3:1. Видео голов и обзор матча

28 ноября в матче 5-го тура Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» U-19 переиграл сверстников из «Антверпена» со счетом 3:1.

Команды встречались на стадионе «Эдмунд-Пламбек» в немецком городе Нордерштедт.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У горняков отличились Александр Ющенко и Даниил Савин, еще одно взятие ворот было автоголом гостей.

«Шахтер» занимает третье место в группе, набрав 6 очков из 15.

Юношеская лига УЕФА. 5-й тур. 28 ноября

Шахтер U-19 (Украина) – Антверпен U-19 (Бельгия) – 3:1

Голы: Ющенко, 7, Эльмажад, 69 (автогол), Савин, 83 – Вандеплас, 60

Видео голов и обзор матча