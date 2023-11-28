Шахтер U-19 – Антверпен U-19 – 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Юношеской лиги УЕФА
28 ноября в матче 5-го тура Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» U-19 переиграл сверстников из «Антверпена» со счетом 3:1.
Команды встречались на стадионе «Эдмунд-Пламбек» в немецком городе Нордерштедт.
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У горняков отличились Александр Ющенко и Даниил Савин, еще одно взятие ворот было автоголом гостей.
«Шахтер» занимает третье место в группе, набрав 6 очков из 15.
Юношеская лига УЕФА. 5-й тур. 28 ноября
Шахтер U-19 (Украина) – Антверпен U-19 (Бельгия) – 3:1
Голы: Ющенко, 7, Эльмажад, 69 (автогол), Савин, 83 – Вандеплас, 60
Видео голов и обзор матча
⚒ Ми – «Шахтар»! 🧡 Є друга перемога в сезоні Юнацької ліги УЄФА 👏#ШахтарАнтверпен (3:1) #Shakhtar #UYL pic.twitter.com/jo4szhYMPs— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) November 28, 2023
⚽️ Ющенко ⚽️ Савін 🅰️ автогол— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 28, 2023
🧡 Дивіться, як «Шахтар» забивав у матчі з «Антверпеном» у Юнацькій лізі УЄФА.#Shakhtar #ШахтарАнтверпен #UYL pic.twitter.com/6aaptYmceM
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