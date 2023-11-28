СИКАН: «Им что-то не понравилось. Надо уметь проигрывать. У них 0 очков»

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан прокомментировал победу над «Антверпеном» (1:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов:

«Очень важная победа. Состояние поля было не тем, чтобы играть в свой футбол и контролировать мяч. Нам немного это мешало. Но проделали свою работу, выложились на все 100%. Моя работа – навязывать борьбу, зарабатывать фол. Этим помогаю команде. Зарабатываем стандарт, с которого можем забить гол.

Во втором тайме мы играли от результата. Знали, что побеждаем, немного физически подсели. Конечно, у нас дорога тяжелее, чем у них. Им это очень легко, у них нет проблем в стране. Что сказал тренер в перерыве? Ничего такого. Только сказал, что нужно прибавлять во втором тайме. И больше концентрации в обороне.

Эмоции после матча? Ничего такого. Просто им не понравилось, как мы себя вели. Но рефери им что-то там… Надо уметь проигрывать. У них 0 очков – и так себя вести, что-то там говорить, рассказывать, как надо играть. Полагаю, это неправильно.

В раздевалке, конечно, все на эмоциях, радовались. Мы гарантировали для себя евровесну. Это всегда позитив не только для команды, но и для страны. Конечно, «Шахтер» хочет продолжить борьбу в ЛЧ, это тоже будет евровесна».