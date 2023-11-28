ПУШИЧ: «Девять очков в Лиге чемпионов – это фантастическое достижение»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал победу над «Антверпеном» (1:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Я очень рад не только из-за результата, но и из-за того, как мы играли. Я рад за всех людей, которые так усердно работают в клубе, чтобы поддерживать нас в очень сложных условиях. Самое главное, что игроки приняли мои идеи и воплотили их на поле. Они упорно работали друг для друга, были организованы и дисциплинированы во всем, что они делали. Как я уже говорил раньше, ты не можешь атаковать, если не защищаешься.

Никто не мог требовать больше от этой команды. Они выкладываются в тяжелых условиях, и это очень хорошо. Девять очков в Лиге чемпионов – это фантастическое достижение. Мы приложим максимум усилий и попытаемся добиться больше, чем все реально ожидали сначала», – сказал Пушич.

Благодаря победе в матче с бельгийцами донецкий «Шахтер» гарантировал себе евровесну.