ФОТО. Назван лучший игрок матча Шахтер – Антверпен
В УЕФА отметили Александра Зубкова
Во вторник, 28 ноября «Шахтер», в пятом туре Лиги чемпионов сыграл с бельгийским «Антверпеном». Матч состоялся в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Победу в матче одержали «горняки» со счетом 1:0.
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Лучшим игроком поединка был признан Александр Зубков, который стал автором результативной передачи на Николая Матвиенко в эпизоде с единственным забитым голом в этом матче.
Благодаря победе в матче с бельгийцами донецкий «Шахтер» гарантировал себе евровесну.
ФОТО. Назван лучший игрок матча Шахтер – Антверпен
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