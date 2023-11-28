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Лига чемпионов
28 ноября 2023, 22:53 | Обновлено 28 ноября 2023, 23:10
1608
2

ФОТО. Назван лучший игрок матча Шахтер – Антверпен

В УЕФА отметили Александра Зубкова

28 ноября 2023, 22:53 | Обновлено 28 ноября 2023, 23:10
1608
2
ФОТО. Назван лучший игрок матча Шахтер – Антверпен
Getty Images/Global Images Ukraine. Пушич и Зубков

Во вторник, 28 ноября «Шахтер», в пятом туре Лиги чемпионов сыграл с бельгийским «Антверпеном». Матч состоялся в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Победу в матче одержали «горняки» со счетом 1:0.

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Лучшим игроком поединка был признан Александр Зубков, который стал автором результативной передачи на Николая Матвиенко в эпизоде с единственным забитым голом в этом матче.

Благодаря победе в матче с бельгийцами донецкий «Шахтер» гарантировал себе евровесну.

ФОТО. Назван лучший игрок матча Шахтер – Антверпен

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Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Шахтер - Антверпен Александр Зубков фото лучший игрок
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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ALF🎈
Різник, багато наловив, ну і в них кіпер теж красава.
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mekhanik33
згоден
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