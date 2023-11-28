Во вторник, 28 ноября «Шахтер», в пятом туре Лиги чемпионов сыграл с бельгийским «Антверпеном». Матч состоялся в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Победу в матче одержали «горняки» со счетом 1:0.

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Лучшим игроком поединка был признан Александр Зубков, который стал автором результативной передачи на Николая Матвиенко в эпизоде с единственным забитым голом в этом матче.

Благодаря победе в матче с бельгийцами донецкий «Шахтер» гарантировал себе евровесну.

ФОТО. Назван лучший игрок матча Шахтер – Антверпен