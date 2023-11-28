У Матвиенко 8.0 баллов за гол Антверпену. Кто получил высшую оценку?

Во вторник, 28 ноября, «Шахтер» в пятом туре Лиги чемпионов сыграл с бельгийским «Антверпеном». Матч состоялся в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Победу в матче одержали «горняки» со счетом 1:0.

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Донецкая команда вышла вперед на 12-й минуте матча. Николай Матвиенко выиграл воздух после навеса Александра Зубкова со штрафного с левого фланга. Статический портал WhoScored оценил игру автора гола в 8.0 баллов. Исполнитель результативной передачи Зубков получил оценку 8.4 – она является самой высокой в матче.

У «горняков» высокие оценки также получили голкипер Дмитрий Ризнык (8.2), защитник Иракли Азаров (7.7), Даниил Сикан (7.1) и Георгий Судаков (7.00).

У соперника украинской команды сегодня лучше всего отыграл полузащитник Мишель-Анж Баликвиша, его выступление оценено в 7.3 балла.

Оценки матча «Шахтер» – «Антверпен» от портала WhoScored.