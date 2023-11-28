ВИДЕО. Шахтер открыл счет. Матвиенко выиграл воздух после навеса Зубкова

Во вторник, 28 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» играет с бельгийским «Антверпеном».

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Команды играют в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Арбитр матча – поляк Бартош Франковски.

Донецкая команда вышла вперед на 12-й минуте матча. Николай Матвиенко выиграл воздух после навеса Олександра Зубкова со штрафного с левого фланга атаки (1:0).

❗️ ВИДЕО. Гол Шахтера в ворота Антверпена

ГОЛ! 1:0. Николай Матвиенко, 12 мин.