Лига чемпионов28 ноября 2023, 20:03 | Обновлено 28 ноября 2023, 20:25
3362
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ВИДЕО. Шахтер открыл счет. Матвиенко выиграл воздух после навеса Зубкова
Донецкая команда вышла вперед на 12-й минуте матча ЛЧ с Антверпеном
28 ноября 2023, 20:03 | Обновлено 28 ноября 2023, 20:25
3362
0
Во вторник, 28 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» играет с бельгийским «Антверпеном».
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Команды играют в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Арбитр матча – поляк Бартош Франковски.
Донецкая команда вышла вперед на 12-й минуте матча. Николай Матвиенко выиграл воздух после навеса Олександра Зубкова со штрафного с левого фланга атаки (1:0).
❗️ ВИДЕО. Гол Шахтера в ворота Антверпена
ГОЛ! 1:0. Николай Матвиенко, 12 мин.
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