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Лига чемпионов
28 ноября 2023, 20:03 | Обновлено 28 ноября 2023, 20:25
3362
0

ВИДЕО. Шахтер открыл счет. Матвиенко выиграл воздух после навеса Зубкова

Донецкая команда вышла вперед на 12-й минуте матча ЛЧ с Антверпеном

28 ноября 2023, 20:03 | Обновлено 28 ноября 2023, 20:25
3362
0
ВИДЕО. Шахтер открыл счет. Матвиенко выиграл воздух после навеса Зубкова

Во вторник, 28 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» играет с бельгийским «Антверпеном».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Арбитр матча – поляк Бартош Франковски.

Донецкая команда вышла вперед на 12-й минуте матча. Николай Матвиенко выиграл воздух после навеса Олександра Зубкова со штрафного с левого фланга атаки (1:0).

❗️ ВИДЕО. Гол Шахтера в ворота Антверпена

ГОЛ! 1:0. Николай Матвиенко, 12 мин.

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Шахтер Донецк Антверпен видео голов и обзор Лига чемпионов Шахтер - Антверпен Николай Матвиенко Александр Зубков
Источник Sport.ua
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