ФОТО. Продолжаем сражаться! Цыганков отреагировал на гол в игре с Атлетиком
Украинец стал автором единственного гола «Жироны» в матче с басками
В матче 14-го тура чемпионата Испании «Жирона» дома сыграла вничью с «Атлетиком» Бильбао со счетом 1:1.
Единственный гол хозяев в этом матче провел украинский вингер Виктор Цыганков, отличившийся на 55-й минуте матча. Для Виктора это третий гол в нынешнем сезоне, у него еще две передачи.
«Трудная игра, но мы продолжаем бороться! Забивать на Монтиливи (домашний стадион «Жироны») – это что-то очень особенное, спасибо за поддержку!», – написал в комментарии под фотографиями с матча в своем инстаграме Цыганков.
Ранее на гол Цыганкова отреагировала в соцсетях «Жирона».
ФОТО. Продолжаем сражаться! Цыганков отреагировал на гол в игре с Атлетиком
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