В матче 14-го тура чемпионата Испании «Жирона» дома сыграла вничью с «Атлетиком» Бильбао со счетом 1:1.

Единственный гол хозяев в этом матче провел украинский вингер Виктор Цыганков, отличившийся на 55-й минуте матча. Для Виктора это третий гол в нынешнем сезоне, у него еще две передачи.

«Трудная игра, но мы продолжаем бороться! Забивать на Монтиливи (домашний стадион «Жироны») – это что-то очень особенное, спасибо за поддержку!», – написал в комментарии под фотографиями с матча в своем инстаграме Цыганков.

Ранее на гол Цыганкова отреагировала в соцсетях «Жирона».

ФОТО. Продолжаем сражаться! Цыганков отреагировал на гол в игре с Атлетиком