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Испания
28 ноября 2023, 16:48 | Обновлено 28 ноября 2023, 17:55
1064
0

ФОТО. Продолжаем сражаться! Цыганков отреагировал на гол в игре с Атлетиком

Украинец стал автором единственного гола «Жироны» в матче с басками

28 ноября 2023, 16:48 | Обновлено 28 ноября 2023, 17:55
1064
0
ФОТО. Продолжаем сражаться! Цыганков отреагировал на гол в игре с Атлетиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Жирона» дома сыграла вничью с «Атлетиком» Бильбао со счетом 1:1.

Единственный гол хозяев в этом матче провел украинский вингер Виктор Цыганков, отличившийся на 55-й минуте матча. Для Виктора это третий гол в нынешнем сезоне, у него еще две передачи.

«Трудная игра, но мы продолжаем бороться! Забивать на Монтиливи (домашний стадион «Жироны») – это что-то очень особенное, спасибо за поддержку!», – написал в комментарии под фотографиями с матча в своем инстаграме Цыганков.

Ранее на гол Цыганкова отреагировала в соцсетях «Жирона».

ФОТО. Продолжаем сражаться! Цыганков отреагировал на гол в игре с Атлетиком

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Жирона чемпионат Италии по футболу Атлетик Бильбао Ла Лига Виктор Цыганков фото
Источник Sport.ua
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