Испания28 ноября 2023, 07:28 |
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ФОТО. TSYGANGOAT – Жирона отреагировала на гол Цыганкова
Украинцы остаются лидерами команды
28 ноября 2023, 07:28 |
643
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Украинский хавбек Жироны Виктор Цыганков отличился голом в матче чемпионата Испании против Атлетика. Клуб в соцсетях отреагировал на это следующим образом: надписью TSYGANGOAT и флагом Украины.
GOAT означает «лучший на все времена».
Гол Цыганкова не помог команде победить (1:1), однако Жирона в таблице делит первое место с Реалом. Виктор в нынешнем сезоне забил два гола и сделал две результативные передачи.
Украинский форвард Артем Довбик пропустил матч из-за травмы.
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