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  4. ФОТО. TSYGANGOAT – Жирона отреагировала на гол Цыганкова
Испания
28 ноября 2023, 07:28 |
643
0

ФОТО. TSYGANGOAT – Жирона отреагировала на гол Цыганкова

Украинцы остаются лидерами команды

28 ноября 2023, 07:28 |
643
0
ФОТО. TSYGANGOAT – Жирона отреагировала на гол Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский хавбек Жироны Виктор Цыганков отличился голом в матче чемпионата Испании против Атлетика. Клуб в соцсетях отреагировал на это следующим образом: надписью TSYGANGOAT и флагом Украины.

GOAT означает «лучший на все времена».

Гол Цыганкова не помог команде победить (1:1), однако Жирона в таблице делит первое место с Реалом. Виктор в нынешнем сезоне забил два гола и сделал две результативные передачи.

Украинский форвард Артем Довбик пропустил матч из-за травмы.

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Жирона Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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