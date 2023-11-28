ФОТО. TSYGANGOAT – Жирона отреагировала на гол Цыганкова

Украинский хавбек Жироны Виктор Цыганков отличился голом в матче чемпионата Испании против Атлетика. Клуб в соцсетях отреагировал на это следующим образом: надписью TSYGANGOAT и флагом Украины.

GOAT означает «лучший на все времена».

Гол Цыганкова не помог команде победить (1:1), однако Жирона в таблице делит первое место с Реалом. Виктор в нынешнем сезоне забил два гола и сделал две результативные передачи.

Украинский форвард Артем Довбик пропустил матч из-за травмы.