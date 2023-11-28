В минувшие выходные (25-26 ноября) завершился 13-й тур Английской Премьер-лиги.

По результатам игрового тура лидером чемпионата стал лондонский «Арсенал», минимально обыгравший на выезде «Брентфорд» (1:0). Героем поединка стал Александр Зинченко, который отыграл мощно в защите и на 77-й минуте спас «канониров» от гола, украинец вынес мяч буквально с ленточки ворот.

На следующий день после матча Зинченко опубликовал фото со своей дочерью Евой в бассейне и написал в соцсетях: «День отца ❤️».

Ранее популярный британский портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших левых защитников мира. В рейтинг попал Зинченко.

ФОТО. Милые моменты Александра Зинченко со своей дочерью