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Англия
28 ноября 2023, 16:28 | Обновлено 28 ноября 2023, 16:42
683
0

ФОТО. Милые моменты Александра Зинченко со своей дочерью

Александр и Ева провели вместе время

28 ноября 2023, 16:28 | Обновлено 28 ноября 2023, 16:42
683
0
ФОТО. Милые моменты Александра Зинченко со своей дочерью
Getty Images/Global Images Ukraine. Семья Зинченко

В минувшие выходные (25-26 ноября) завершился 13-й тур Английской Премьер-лиги.

По результатам игрового тура лидером чемпионата стал лондонский «Арсенал», минимально обыгравший на выезде «Брентфорд» (1:0). Героем поединка стал Александр Зинченко, который отыграл мощно в защите и на 77-й минуте спас «канониров» от гола, украинец вынес мяч буквально с ленточки ворот.

На следующий день после матча Зинченко опубликовал фото со своей дочерью Евой в бассейне и написал в соцсетях: «День отца ❤️».

Ранее популярный британский портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших левых защитников мира. В рейтинг попал Зинченко.

ФОТО. Милые моменты Александра Зинченко со своей дочерью

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Ева Зинченко
Источник Sport.ua
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