ФОТО. Милые моменты Александра Зинченко со своей дочерью
Александр и Ева провели вместе время
В минувшие выходные (25-26 ноября) завершился 13-й тур Английской Премьер-лиги.
По результатам игрового тура лидером чемпионата стал лондонский «Арсенал», минимально обыгравший на выезде «Брентфорд» (1:0). Героем поединка стал Александр Зинченко, который отыграл мощно в защите и на 77-й минуте спас «канониров» от гола, украинец вынес мяч буквально с ленточки ворот.
На следующий день после матча Зинченко опубликовал фото со своей дочерью Евой в бассейне и написал в соцсетях: «День отца ❤️».
Ранее популярный британский портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших левых защитников мира. В рейтинг попал Зинченко.
ФОТО. Милые моменты Александра Зинченко со своей дочерью
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