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28 ноября 2023, 14:29 |
220
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Арест Коломойского продлили еще на два месяца

Экс-владелец «Днепра» останется под стражей до 26 января 2024 года

28 ноября 2023, 14:29 |
220
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Арест Коломойского продлили еще на два месяца
censor.net. Игорь Коломойский

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для украинского бизнесмена и бывшего владельца футбольного клуба «Днепр» Игоря Коломойского еще на 60 дней.

Таким образом, он останется в СИЗО как минимум до 24 января 2024 года с альтернативной в виде внесения залога в размере 3 миллиардов 712 тысяч гривен.

Напомним, Коломойский был арестован 2 сентября текущего года из-за подозрений в мошенничестве. 16 ноября апелляция бизнесмена по поводу меры пресечения была отклонена.

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Источник Суспільне | Новини
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