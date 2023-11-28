Другие новости28 ноября 2023, 14:29 |
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Арест Коломойского продлили еще на два месяца
Экс-владелец «Днепра» останется под стражей до 26 января 2024 года
28 ноября 2023, 14:29 |
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Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для украинского бизнесмена и бывшего владельца футбольного клуба «Днепр» Игоря Коломойского еще на 60 дней.
Таким образом, он останется в СИЗО как минимум до 24 января 2024 года с альтернативной в виде внесения залога в размере 3 миллиардов 712 тысяч гривен.
Напомним, Коломойский был арестован 2 сентября текущего года из-за подозрений в мошенничестве. 16 ноября апелляция бизнесмена по поводу меры пресечения была отклонена.
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