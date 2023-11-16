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  4. Апелляционный суд Киева оставил Коломойского в СИЗО
Украина. Премьер лига
16 ноября 2023, 18:32 |
472
1

Апелляционный суд Киева оставил Коломойского в СИЗО

Известному бизнесмену не удалось добиться освобождения

16 ноября 2023, 18:32 |
472
1
Апелляционный суд Киева оставил Коломойского в СИЗО
Телеграф. Игорь Коломойский

Киевский апелляционный суд сегодня, 16 ноября принял решение о продлении меры пресечения известному бизнесмену в виде содержания под стражей. Для него сохранили возможность внесения залога в размере 3 миллиардов 891 миллиона гривен.

Таким образом, Коломойский останется в СИЗО как минимум до 2 января 2024 года. Защита Коломойского настаивала на уменьшении суммы залога и просила заменить перу пресечения на домашний арест в связи с состоянием здоровья Коломойского, который нуждается в лечении.

Напомним, Коломойский был арестован 2 сентября из-за подозрений в мошенничестве. Позже суд арестовал ряд его активов, в том числе 9% акций ФК «Днепр».

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Игорь Коломойский арест суд
Источник РБК-Украина
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cooperchack
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