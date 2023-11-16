Апелляционный суд Киева оставил Коломойского в СИЗО

Киевский апелляционный суд сегодня, 16 ноября принял решение о продлении меры пресечения известному бизнесмену в виде содержания под стражей. Для него сохранили возможность внесения залога в размере 3 миллиардов 891 миллиона гривен.

Таким образом, Коломойский останется в СИЗО как минимум до 2 января 2024 года. Защита Коломойского настаивала на уменьшении суммы залога и просила заменить перу пресечения на домашний арест в связи с состоянием здоровья Коломойского, который нуждается в лечении.

Напомним, Коломойский был арестован 2 сентября из-за подозрений в мошенничестве. Позже суд арестовал ряд его активов, в том числе 9% акций ФК «Днепр».