Суд арестовал активы Коломойского в ФК Днепр

Шевченковский районный суд Киева арестовал отдельные активы известного украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Среди них оказались и 9% акций ОАО ФК «Днепр».

Напомним, Коломойский был владельцем ФК «Днепр», но клуб потерял статус профессионального в 2018 году в результаты череды штрафных санкций, связанных с большими долгами.

Коломойский был арестован 2 сентября из-за подозрений в мошенничестве. Что интересно, тогда на судебное заседание он явился именно в куртке ФК «Днепр». 27 октября арест Коломойского был продлен еще на месяц.