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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 14:46 | Обновлено 03 ноября 2023, 14:47
815
2

Суд арестовал активы Коломойского в ФК Днепр

Известный бизнесмен остается за решеткой

03 ноября 2023, 14:46 | Обновлено 03 ноября 2023, 14:47
815
2
Суд арестовал активы Коломойского в ФК Днепр
Телеграф. Игорь Коломойский

Шевченковский районный суд Киева арестовал отдельные активы известного украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Среди них оказались и 9% акций ОАО ФК «Днепр».

Напомним, Коломойский был владельцем ФК «Днепр», но клуб потерял статус профессионального в 2018 году в результаты череды штрафных санкций, связанных с большими долгами.

Коломойский был арестован 2 сентября из-за подозрений в мошенничестве. Что интересно, тогда на судебное заседание он явился именно в куртке ФК «Днепр». 27 октября арест Коломойского был продлен еще на месяц.

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Игорь Коломойский Днепр арест
Источник Новое время
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Выталкиватель парашутистов
Бывшего теневого руководителя страны будут любыми способами не отдать правосудию США, вариантов есть много и главное спрятать его деньги от американцев, для этого и накладываются фейковые аресты и изъятия... Народ не обманешь....
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+2
Pychnenko
Эпический мародер Беня Коломойский может благодарить своего еврейского бога, что попал в украинскую тюрьмушку. Здесь: и самую комфортабельную камеру предоставят, и накормят, и напоят. А в американской тюрьме, где о должен чалиться многие лета, он станет просто мошенником, которых пруд пруди.  Бедная, Украина.
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