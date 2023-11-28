ФОТО. Жена с сыном поддержали Цыганкова в матче против Атлетика
Малыш был одет в именную футболку «Жироны» с именем Леон на спине
Романа Цыганкова, жена полузащитника «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова, посетила вместе с сыном Леоном матч каталонцев против «Атлетика» из Бильбао, прошедший на стадионе «Монтиливи» в рамках 13-го тура Ла Лиги.
«Время летит так быстро», – подписала девушка под фото, намекая на то, что их сынок уже подрос для того, чтобы приходить вместе с родителями на стадион.
Виктор, в свою очередь, отблагодарил родных за поддержку голом в ворота соперника. Правда, «Жироне» не удалось одержать победу – матч завершился результативной ничьей (1:1), и каталонцы не смогли вновь стать единоличным лидером Ла Лиги.
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