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Испания
28 ноября 2023, 13:53 | Обновлено 28 ноября 2023, 14:18
2344
0

ФОТО. Жена с сыном поддержали Цыганкова в матче против Атлетика

Малыш был одет в именную футболку «Жироны» с именем Леон на спине

28 ноября 2023, 13:53 | Обновлено 28 ноября 2023, 14:18
2344
0
ФОТО. Жена с сыном поддержали Цыганкова в матче против Атлетика
Instagram. Виктор и Романа Цыганковы с сыном Леоном

Романа Цыганкова, жена полузащитника «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова, посетила вместе с сыном Леоном матч каталонцев против «Атлетика» из Бильбао, прошедший на стадионе «Монтиливи» в рамках 13-го тура Ла Лиги.

«Время летит так быстро», – подписала девушка под фото, намекая на то, что их сынок уже подрос для того, чтобы приходить вместе с родителями на стадион.

Виктор, в свою очередь, отблагодарил родных за поддержку голом в ворота соперника. Правда, «Жироне» не удалось одержать победу – матч завершился результативной ничьей (1:1), и каталонцы не смогли вновь стать единоличным лидером Ла Лиги.

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Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Атлетик Бильбао фото lifestyle
Источник Instagram
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