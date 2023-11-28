Манчестер Юнайтед включился в борьбу за Карло Анчелотти

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в том, чтобы команду возглавил Карло Анчелотти, и уже сделал предложение итальянскому специалисту.

Об этом заявила в своем эфире испанская радиопрограмма Tiempo de Juego on Cope, уточняя, что «клуб Премьер-лиги ищет тренера на следующий сезон».

Добавим, что контракт Анчелотти с мадридским «Реалом» истекает летом 2024 года. Сообщалось, что после его завершения 64-летний итальянец будет работать со сборной Бразилии, и уже якобы подписал предварительное соглашение, но теперь пентакампеонам придется выдержать нехилую конкуренцию со стороны «МЮ». В плане денег манкунианцы уж точно дадут фору оппоненту…