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  4. Манчестер Юнайтед включился в борьбу за Карло Анчелотти
Англия
28 ноября 2023, 11:26 |
490
3

Манчестер Юнайтед включился в борьбу за Карло Анчелотти

Манкунианцы планируют заменить тренера по завершении сезона

28 ноября 2023, 11:26 |
490
3
Манчестер Юнайтед включился в борьбу за Карло Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в том, чтобы команду возглавил Карло Анчелотти, и уже сделал предложение итальянскому специалисту.

Об этом заявила в своем эфире испанская радиопрограмма Tiempo de Juego on Cope, уточняя, что «клуб Премьер-лиги ищет тренера на следующий сезон».

Добавим, что контракт Анчелотти с мадридским «Реалом» истекает летом 2024 года. Сообщалось, что после его завершения 64-летний итальянец будет работать со сборной Бразилии, и уже якобы подписал предварительное соглашение, но теперь пентакампеонам придется выдержать нехилую конкуренцию со стороны «МЮ». В плане денег манкунианцы уж точно дадут фору оппоненту…

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Источник TeamTalk
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Комментарии 3
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T-800
а мог бы потренить Ливерпуль, если бы не было прошлого с Эвертоном. Получился бы такой себе квадрупл: Реал - Милан - Ливерпуль - Бавария
кому еще так фартанёт на самых титулованных в одном турнире.
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0
T-800
а так если глубже 90-х капнуть, то без полуфиналов, четвертьфиналов КЕЧ/ЛЧ ... всяких фейеноордов-астонвилл и прочих украинских грандов можно встретить, но не Шахтарь.
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0
T-800
по традиции Карло, если не с АСМ и РМА, то полуфинал как потолок в ЛЧ (Ювентус. Челси. ПСЖ. Бавария не дадут соврать)
а МЮ после Басби до Фергюссона как раз лет 30 не мог дальше сэмиса пойти (этот анти-рекорд КЕЧ/ЛЧ с запасом в будущем перебили сначала Спартак, теперь и Киев подключился)
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