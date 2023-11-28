Манчестер Юнайтед включился в борьбу за Карло Анчелотти
Манкунианцы планируют заменить тренера по завершении сезона
Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в том, чтобы команду возглавил Карло Анчелотти, и уже сделал предложение итальянскому специалисту.
Об этом заявила в своем эфире испанская радиопрограмма Tiempo de Juego on Cope, уточняя, что «клуб Премьер-лиги ищет тренера на следующий сезон».
Добавим, что контракт Анчелотти с мадридским «Реалом» истекает летом 2024 года. Сообщалось, что после его завершения 64-летний итальянец будет работать со сборной Бразилии, и уже якобы подписал предварительное соглашение, но теперь пентакампеонам придется выдержать нехилую конкуренцию со стороны «МЮ». В плане денег манкунианцы уж точно дадут фору оппоненту…
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Судя по всему, бой пройдет в апреле
кому еще так фартанёт на самых титулованных в одном турнире.
а МЮ после Басби до Фергюссона как раз лет 30 не мог дальше сэмиса пойти (этот анти-рекорд КЕЧ/ЛЧ с запасом в будущем перебили сначала Спартак, теперь и Киев подключился)