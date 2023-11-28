Очередное признание Зинченко. Александр попал в символическую сборную АПЛ

25-27 ноября прошли матчи 13-го тура Английской премьер-лиги.

По результатам игрового тура лидером чемпионата стал лондонский «Арсенал», минимально обыгравший на выезде «Брентфорд» (1:0). Героем поединка стал Александр Зинченко, который отыграл мощно в защите и на 77-й минуте спас «канониров» от гола, украинец вынес мяч буквально из ленты ворот.

Два статистических портала включили Зинченко в символическую сборную 13-го тура АПЛ. WhoScored поставил украинцу 7.7 балла, а SofaScore оценил Александра в 8.9 балла (высший балл в сборной вместе с еще тремя игроками).

Ранее популярный британский портал FourFourTwo опубликовал рейтинг самых лучших левых защитников мира. В рейтинг попал Зинченко.