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Англия
28 ноября 2023, 09:37 |
969
0

Очередное признание Зинченко. Александр попал в символическую сборную АПЛ

Украинец провел мощный матч против «Брентфорда»

28 ноября 2023, 09:37 |
969
0
Очередное признание Зинченко. Александр попал в символическую сборную АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко

25-27 ноября прошли матчи 13-го тура Английской премьер-лиги.

По результатам игрового тура лидером чемпионата стал лондонский «Арсенал», минимально обыгравший на выезде «Брентфорд» (1:0). Героем поединка стал Александр Зинченко, который отыграл мощно в защите и на 77-й минуте спас «канониров» от гола, украинец вынес мяч буквально из ленты ворот.

Два статистических портала включили Зинченко в символическую сборную 13-го тура АПЛ. WhoScored поставил украинцу 7.7 балла, а SofaScore оценил Александра в 8.9 балла (высший балл в сборной вместе с еще тремя игроками).

Ранее популярный британский портал FourFourTwo опубликовал рейтинг самых лучших левых защитников мира. В рейтинг попал Зинченко.

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WhoScored SofaScore Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу лучший игрок
Источник Sport.ua
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