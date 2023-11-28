Вторая лига. Рух-2 в гостях переиграл Скалу 1911

Состоялся поединок 17-го тура Второй лиги Украины, в котором встречались стрыйская «Скала 1911» и львовский «Рух-2». Игра окончилась победой гостей со счетом 2:1.

В первом тайме голом отличился Ярослав Карабин. Таким счет продержался до 60 минут, когда Максим Аверьянов сравнял его, реализовав пенальти.

Однако хозяева радовались недолго – уже через 4 минуты Максим Музычук снова вывел львовян вперед. Больше команды в матче не забивали.

«Рух-2» приблизился к «Скале 1911» в турнирной таблице. Хотя команды находятся на девятом и пятом местах соответственно, разрыв между ними составляет всего два очка.

Вторая лига Украины. 17 тур

«Скала 1911» – «Рух-2» – 1:2

Голы: Аверьянов, 60, пен – Карабин, 60, Музычук, 64

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