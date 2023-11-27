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Чемпионат Украины
Скала 1911
27.11.2023 12:00 – FT 1 : 2
Рух-2 Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
27 ноября 2023, 16:30 | Обновлено 27 ноября 2023, 17:15
32
0

Скала – Рух-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 ноября видеотрансляцию поединка 18-го тура Второй лиги

27 ноября 2023, 16:30 | Обновлено 27 ноября 2023, 17:15
32
0
Скала – Рух-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 ноября проходит перенесенный поединок 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Вторая лига. 17-й тур, 27 ноября

12:00. Скала Стрый – Рух-2 Львов

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Музычук (Рух-2 Львов).
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Аверьянов (Скала 1911).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Карабин (Рух-2 Львов).
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Источник Sport.ua
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