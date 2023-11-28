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Фулхэм
27.11.2023 22:00 – FT 3 : 2
Вулверхэмптон
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Англия
28 ноября 2023, 03:04 | Обновлено 28 ноября 2023, 03:24
59
0

Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:2. Дубль Виллиана. Видео голов и обзор матча

Состоялся поединок 13 тура АПЛ

28 ноября 2023, 03:04 | Обновлено 28 ноября 2023, 03:24
59
0
Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:2. Дубль Виллиана. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 13 тура английской Премьер-лиги. Лондонский «Фулхэм» принимал «Вулверхэмптон». Игра окончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В матче было назначено три пенальти, два из них – в пользу «Фулхэма». Оба реализовал бывший игрок «Шахтера» Виллиан, причем второй из них был забит на 90+4 минуте.

Благодаря этой победе «дачники» сравнялись по очкам с «волками», но «Вулвз» выше в таблице по дополнительным показателям.

Английская Премьер-лига. 27 ноября. 13 тур

Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:2

Голы: Ивоби, 7, Виллиан, 59, пен, 90+4, пен – Кунья, 22, Хван Хи Чхан, 75, пен.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Виллиан (Фулхэм).
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Хван Хи Чан (Вулверхэмптон).
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Виллиан (Фулхэм).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
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Источник Sport.ua
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