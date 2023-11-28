Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:2. Дубль Виллиана. Видео голов и обзор матча

Состоялся поединок 13 тура английской Премьер-лиги. Лондонский «Фулхэм» принимал «Вулверхэмптон». Игра окончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В матче было назначено три пенальти, два из них – в пользу «Фулхэма». Оба реализовал бывший игрок «Шахтера» Виллиан, причем второй из них был забит на 90+4 минуте.

Благодаря этой победе «дачники» сравнялись по очкам с «волками», но «Вулвз» выше в таблице по дополнительным показателям.

Английская Премьер-лига. 27 ноября. 13 тур

Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:2

Голы: Ивоби, 7, Виллиан, 59, пен, 90+4, пен – Кунья, 22, Хван Хи Чхан, 75, пен.