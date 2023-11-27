Дачники прогнали волков. Фулхем обыграл Вулвз, Виллиан забил на 90+4 мин
Оба клуба набрали по 15 очков и вместе с «Кристал Пэлас» делят 12–14 места
В матче 13-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2.
Для лондонского клуба дубль оформил Виллиан, экс-игрок «Шахтера». Бразилец забил на 90+4-й минуте,
Еще один гол для хозяев записал в свой актив Алекс Ивоби. У «волков» голами отличились Матеус Кунья и Хван Хи Чхан.
«Фулхэм» и «Вулверхэмптон» набрали по 15 очков и вместе с «Кристал Пэлас» делят 12–14 места.
АПЛ. 13-й тур, 27 ноября
Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:2
Голы: Ивоби, 7, Виллиан, 59 (пен), 90+4 (пен) – Кунья, 22, Хван Хи Чхан, 75 (пен)
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