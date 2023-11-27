Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дачники прогнали волков. Фулхем обыграл Вулвз, Виллиан забил на 90+4 мин
Чемпионат Англии
Фулхэм
27.11.2023 22:00 – FT 3 : 2
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 28 ноября 2023, 00:18
158
0

Дачники прогнали волков. Фулхем обыграл Вулвз, Виллиан забил на 90+4 мин

Оба клуба набрали по 15 очков и вместе с «Кристал Пэлас» делят 12–14 места

27 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 28 ноября 2023, 00:18
158
0
Дачники прогнали волков. Фулхем обыграл Вулвз, Виллиан забил на 90+4 мин
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2.

Для лондонского клуба дубль оформил Виллиан, экс-игрок «Шахтера». Бразилец забил на 90+4-й минуте,

Еще один гол для хозяев записал в свой актив Алекс Ивоби. У «волков» голами отличились Матеус Кунья и Хван Хи Чхан.

«Фулхэм» и «Вулверхэмптон» набрали по 15 очков и вместе с «Кристал Пэлас» делят 12–14 места.

АПЛ. 13-й тур, 27 ноября

Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:2

Голы: Ивоби, 7, Виллиан, 59 (пен), 90+4 (пен) – Кунья, 22, Хван Хи Чхан, 75 (пен)

Турнирная таблица

По теме:
Жирона – Атлетик Б – 1:1. Как забил Цыганков? Видео голов и обзор матча
Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
Серия А. Победа Болоньи, боевая ничья Вероны и Лечче
Фулхэм Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виллиан видео голов и обзор пенальти Алекс Ивоби Матеус Кунья Хван Хи Чхан
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги
Футбол | 27 ноября 2023, 11:51 2
Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги
Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги

The Athletic рассказывает о становлении клуба Довбика и Цыганкова

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»
Футбол | 27 ноября 2023, 12:39 0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал ничью с «Ливерпулем»

ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
Футбол | 27.11.2023, 17:40
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
Футбол | 27.11.2023, 21:47
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
Маркевич отреагировал на признание Карпат правопреемником старого клуба
Футбол | 27.11.2023, 17:44
Маркевич отреагировал на признание Карпат правопреемником старого клуба
Маркевич отреагировал на признание Карпат правопреемником старого клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УЕФА обнародовали корзины для жеребьевки Евро-2024. Будет ли там Украина?
В УЕФА обнародовали корзины для жеребьевки Евро-2024. Будет ли там Украина?
27.11.2023, 15:40 4
Футбол
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
27.11.2023, 06:30 6
Биатлон
Артем Довбик рассказал, как в Испании реагируют на войну в Украине
Артем Довбик рассказал, как в Испании реагируют на войну в Украине
26.11.2023, 12:44 15
Футбол
Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024
Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024
26.11.2023, 18:53
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками
27.11.2023, 15:05 13
Футбол
ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина
ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина
26.11.2023, 19:19 13
Футбол
Без шансов для соперника. Динамо победило Рух
Без шансов для соперника. Динамо победило Рух
26.11.2023, 16:51 179
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем