В понедельник, 27 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Фулхэм» и «Вулверхэмптон». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 12 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «дачники» занимают 15 строчку с 12 очками, а «волки» идут 12 с 15 очками.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Фулхэм – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица