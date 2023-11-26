Фулхэм – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 ноября в 22:00 поединок 13-го тура Английской Премьер-Лиги
В понедельник, 27 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Фулхэм» и «Вулверхэмптон». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
После 12 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «дачники» занимают 15 строчку с 12 очками, а «волки» идут 12 с 15 очками.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Фулхэм – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбеку понадобилось 36 матчей
Украинский хавбек сравнял счет во встрече с «Сассуоло», но это не помогло