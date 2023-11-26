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Чемпионат Англии
Фулхэм
27.11.2023 22:00 - : -
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 ноября 2023, 21:16 |
30
0

Фулхэм – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 ноября в 22:00 поединок 13-го тура Английской Премьер-Лиги

26 ноября 2023, 21:16 |
30
0
Фулхэм – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Фулхэм – Вулверхэмптон

В понедельник, 27 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Фулхэм» и «Вулверхэмптон». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 12 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «дачники» занимают 15 строчку с 12 очками, а «волки» идут 12 с 15 очками.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Фулхэм – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

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Вулверхэмптон Фулхэм смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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