Серия А. Победа Болоньи, боевая ничья Вероны и Лечче

Состоялись два заключительных матча 13-го тура итальянской Серии А. Поединок между «Вероной» и «Лечче» завершился боевой ничьей. Гости дважды вели в счете, но не удержали свое преимущество. А «Болонья» Тиаго Мотты уверенно обыграла «Торино» благодаря двум голам во втором тайме.

Серия А, 13-й тур

Верона – Лечче – 2:2

Голы: Нгонге 41, Джурич 77 – Уден 30, Гонсалес 69

Болонья – Торино – 2:0

Голы: Фаббиан 56, Зиркзе 90+1

Вчера в центральном матче тура «Ювентус» и «Интер» сыграли вничью 1:1.

Турнирная таблица Серии А