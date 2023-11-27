Серия А. Победа Болоньи, боевая ничья Вероны и Лечче
Завершился 13-й тур чемпионата Италии
Состоялись два заключительных матча 13-го тура итальянской Серии А. Поединок между «Вероной» и «Лечче» завершился боевой ничьей. Гости дважды вели в счете, но не удержали свое преимущество. А «Болонья» Тиаго Мотты уверенно обыграла «Торино» благодаря двум голам во втором тайме.
Серия А, 13-й тур
Верона – Лечче – 2:2
Голы: Нгонге 41, Джурич 77 – Уден 30, Гонсалес 69
Болонья – Торино – 2:0
Голы: Фаббиан 56, Зиркзе 90+1
Вчера в центральном матче тура «Ювентус» и «Интер» сыграли вничью 1:1.
События матча
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