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Чемпионат Италии
Болонья
27.11.2023 21:45 – FT 2 : 0
Торино
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Италия
27 ноября 2023, 23:54 | Обновлено 28 ноября 2023, 01:16
43
0

Серия А. Победа Болоньи, боевая ничья Вероны и Лечче

Завершился 13-й тур чемпионата Италии

27 ноября 2023, 23:54 | Обновлено 28 ноября 2023, 01:16
43
0
Серия А. Победа Болоньи, боевая ничья Вероны и Лечче
ФК Болонья

Состоялись два заключительных матча 13-го тура итальянской Серии А. Поединок между «Вероной» и «Лечче» завершился боевой ничьей. Гости дважды вели в счете, но не удержали свое преимущество. А «Болонья» Тиаго Мотты уверенно обыграла «Торино» благодаря двум голам во втором тайме.

Серия А, 13-й тур

Верона – Лечче – 2:2
Голы: Нгонге 41, Джурич 77 – Уден 30, Гонсалес 69

Болонья – Торино – 2:0
Голы: Фаббиан 56, Зиркзе 90+1

Вчера в центральном матче тура «Ювентус» и «Интер» сыграли вничью 1:1.

Турнирная таблица Серии А

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Болонья).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Фаббиан (Болонья).
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Серия A чемпионат Италии по футболу Верона Лечче Болонья Торино видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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