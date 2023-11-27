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Лига чемпионов
27 ноября 2023, 22:54 | Обновлено 27 ноября 2023, 22:55
196
0

Игорь ЛЕОНОВ: «После Барселоны игроки Шахтера расслабились»

Экс-игрок «Шахтера» – о поединке с «Антверпеном»

27 ноября 2023, 22:54 | Обновлено 27 ноября 2023, 22:55
196
0
Игорь ЛЕОНОВ: «После Барселоны игроки Шахтера расслабились»
ФК Шахтер. Игорь Леонов

Бывший игрок «Шахтера» Игорь Леонов поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов против «Антверпена» (28 ноября, 19:45):

– Будет игра за третье место в группе. Ничья будет положительным результатом, но можно попробовать зацепиться за плей-офф ЛЧ. «Шахтер» должен быть осторожным и ни в коем случае не допустить недооценки. Не думаю, что горняки проиграют - все же поддержка стадиона будет на их стороне. «Антверпен» – не «Барселона» и не «Порту». Но в Лиге чемпионов никого нельзя недооценивать. Никто не попадает в этот турнир просто так.

– После победы над «Барселоной» «Шахтер» проиграл «Днепру-1», «Руху» в спарринге и сыграл вничью с «Полесьем». В чем причина?
– Думаю, слишком поверили в себя. После «Барселоны», вероятно, немного расслабились. Но возможно и хорошо, что потеряли очки в следующих матчах – это может встряхнуть команду. Матч с «Барсой» показал им, что они способны побеждать мощных соперников, но теперь нужно успокоиться и опуститься с небес на землю. У команды новый главный тренер и он делает игровые изменения, футболисты изучают новые связи.

– Что может стать ключевым фактором положительного результата с бельгийцами?
– С настроем проблем не будет, ведь это Лига чемпионов. Очень важно забить гол первыми, желательно как можно быстрее. Тогда «Антверпен» раскроется. Хотя бельгийцы в первой встрече забили дважды, но в итоге пропустили на гол больше. Правда, там их вратарь привёз три гола. «Шахтеру» в чем-то повезло, но без старания не бывает везения, а без везения – результата.

– От кого из игроков «Шахтера» сейчас больше всего зависит результат?
– Не буду петь дифирамбы, но если бы Ракицкий не играл в матче с «Барселоной», то не было бы той победы. Он максимально надежен в обороне, что передается всей команде. Плюс первый пас замечательный. С такими партнерами как Ракицкий, Степаненко и Матвиенко значительно лучше прогрессируют и все молодые игроки.

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Игорь Леонов Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Шахтер - Антверпен Шахтер - Барселона
Источник УПЛ-ТВ
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