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Лига чемпионов
27 ноября 2023, 22:21 | Обновлено 27 ноября 2023, 22:22
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0

Юрий ВИРТ: «Шахтеру было бы хорошо удивить Антверпен, как в первом матче»

Экс-вратарь «горняков» – об игре в Лиге чемпионов

27 ноября 2023, 22:21 | Обновлено 27 ноября 2023, 22:22
340
0
Юрий ВИРТ: «Шахтеру было бы хорошо удивить Антверпен, как в первом матче»
УАФ. Юрий Вирт

28 ноября футболисты «Шахтера» в очередном поединке группового раунда Лиги чемпионов будут принимать бельгийский «Антверпен» (начало – в 19:45 по Киеву).

Бывший вратарь «горняков» Юрий Вирт в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояния в немецком Гамбурге:

– Очень хочется, чтобы после довольно неожиданной победы над «Барселоной» дончане завтра взяли верх и тогда судьба путевки в следующий раунд решится в заключительном поединке – с «Порту».

– Вас не беспокоит, что «Шахтер» выглядит неубедительно в текущем чемпионате УПЛ и, как уже бывало в таких случаях раньше, сетует на предвзятость арбитров.
– В последние месяцы «Шахтер», действительно, довольно часто оказывается в меньшинстве, однако, на мой взгляд, все эти удаления были справедливы. Как по мне, в потере очков в УПЛ виноваты сами «горняки», которые в одном матче транжирят голевые моменты, а в другом - не безгрешны в обороне. В этом сезоне «горнякам» очень не хватает стабильности. Нечто похожее было в поединке «Шахтера» с «Антверпеном» в Бельгии. До перерыва «горняки» уступали по всем компонентам – 0:2. Во втором тайме гости добились перелома, добыв суперволевую победу. Ради справедливости, следует сказать, что тогда чудил вратарь «горожан», а в компенсированное время хозяева умудрились не реализовать пенальти.

– Многие эксперты утверждали, что «Антверпен», в составе которого немало молодежи, рано поверил в свою победу и был наказан за легкомыслие.
– Почему так произошло пусть выясняют «горожане», однако это уже история. Сейчас «горнякам» важно сделать правильные выводы из той победы и не наступить на те же грабли. Вообще, на мой взгляд, так хорошо, как во втором тайме в Антверпене дончане в текущем сезоне еще не играли. Вот почему желательно и завтра удивить «Антверпен» интенсивностью, желанием не уступать в каждом единоборстве.

– Возможно проблемы «Шахтера» в чемпионате УПЛ вызваны недостаточной концентрацией?
– Не исключено, но Лига чемпионов – это совсем другой турнир, с другой мотивацией, а на финишной прямой – и подавно. Здесь на кону-футбольный имидж Украины, в конце концов, возможность серьезно пополнить клубную кассу.

Вот почему важно, чтобы в Гамбурге обошлось без шапкозакидательского настроения. Да, «Антверпен» в отличие от «горняков» не часто выступает в еврокубках, однако в этой команде достаточно талантливой молодежи, которая горит желанием громко заявить о себе в самом престижном континентальном турнире. Поэтому необходимо учесть каждую мелочь, продемонстрировать свои лучшие качества и только тогда декабрьская битва «Шахтера» в Португалии за плей-офф Лиги чемпионов, станет реальностью.

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Источник Sport.ua
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