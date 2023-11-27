Во вторник, 28 ноября «Шахтер» в пятом туре Лиги чемпионов в немецком Гамбурге на «Фолькспаркштадионе» примет бельгийский «Антверпен».

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Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Главный арбитр матча – поляк Бартош Франковски.

В прямом эфире на территории Украины матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Шахтер – Антверпен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Антверпен».

После четырех туров «Шахтер» идет третьим в группе Н Лиги чемпионов с 6 очками в активе. «Антверпен» последний с 0 баллов.