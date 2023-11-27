Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Антверпен
Поединок пятого тура Лиги чемпионов
Во вторник, 28 ноября «Шахтер» в пятом туре Лиги чемпионов в немецком Гамбурге на «Фолькспаркштадионе» примет бельгийский «Антверпен».
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Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Главный арбитр матча – поляк Бартош Франковски.
В прямом эфире на территории Украины матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Шахтер – Антверпен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Антверпен».
После четырех туров «Шахтер» идет третьим в группе Н Лиги чемпионов с 6 очками в активе. «Антверпен» последний с 0 баллов.
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