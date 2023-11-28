Коэффициент на Шахтер поднялся, на Днепр-1 – упал. Кто возьмет УПЛ 2023/24?

После того, как «Шахтер» в 15-м туре УПЛ 2023/24 потерял очки в матче с «Полесьем» (0:0), коэффициент на чемпионство «горняков» в текущем сезоне чемпионата Украины упал.

Сейчас титул донецкого клуба котируется по 1.60, а перед игрой с житомирской командой был 1.45.

Однако «Шахтер» все равно остается главным фаворитом на трофей УПЛ этого сезона несмотря на то, что клуб располагается на 4-й позиции с 25 очками после 13 сыгранных туров (2 игры в запасе).

Вторым фаворитом на чемпионство является киевское «Динамо» (3.75), а третьим – «Днепр-1» (5.00). На днепровский клуб котировки слегка обвалились, до ничьи «Шахтера» и победы над «Черноморцем» коэффициент был 5.50.

Топ-5 фаворитов на чемпионство в УПЛ 2023/24 после 15 туров:

Шахтер – 1.60 Динамо Киев – 3.85 Днепр-1 – 4.00 Полесье – 9.50 Кривбасс – 9.50

Турнирная таблица УПЛ