Коэффициент на Шахтер поднялся, на Днепр-1 – упал. Кто возьмет УПЛ 2023/24?
«Динамо» Киев все также остается вторым фаворитом на титул
После того, как «Шахтер» в 15-м туре УПЛ 2023/24 потерял очки в матче с «Полесьем» (0:0), коэффициент на чемпионство «горняков» в текущем сезоне чемпионата Украины упал.
Сейчас титул донецкого клуба котируется по 1.60, а перед игрой с житомирской командой был 1.45.
Однако «Шахтер» все равно остается главным фаворитом на трофей УПЛ этого сезона несмотря на то, что клуб располагается на 4-й позиции с 25 очками после 13 сыгранных туров (2 игры в запасе).
Вторым фаворитом на чемпионство является киевское «Динамо» (3.75), а третьим – «Днепр-1» (5.00). На днепровский клуб котировки слегка обвалились, до ничьи «Шахтера» и победы над «Черноморцем» коэффициент был 5.50.
Топ-5 фаворитов на чемпионство в УПЛ 2023/24 после 15 туров:
- Шахтер – 1.60
- Динамо Киев – 3.85
- Днепр-1 – 4.00
- Полесье – 9.50
- Кривбасс – 9.50
Турнирная таблица УПЛ
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