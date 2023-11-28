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Украина. Премьер лига
28 ноября 2023, 11:45 |
320
2

Коэффициент на Шахтер поднялся, на Днепр-1 – упал. Кто возьмет УПЛ 2023/24?

«Динамо» Киев все также остается вторым фаворитом на титул

28 ноября 2023, 11:45 |
320
2
Коэффициент на Шахтер поднялся, на Днепр-1 – упал. Кто возьмет УПЛ 2023/24?
ФК Днепр-1

После того, как «Шахтер» в 15-м туре УПЛ 2023/24 потерял очки в матче с «Полесьем» (0:0), коэффициент на чемпионство «горняков» в текущем сезоне чемпионата Украины упал.

Сейчас титул донецкого клуба котируется по 1.60, а перед игрой с житомирской командой был 1.45.

Однако «Шахтер» все равно остается главным фаворитом на трофей УПЛ этого сезона несмотря на то, что клуб располагается на 4-й позиции с 25 очками после 13 сыгранных туров (2 игры в запасе).

Вторым фаворитом на чемпионство является киевское «Динамо» (3.75), а третьим – «Днепр-1» (5.00). На днепровский клуб котировки слегка обвалились, до ничьи «Шахтера» и победы над «Черноморцем» коэффициент был 5.50.

Топ-5 фаворитов на чемпионство в УПЛ 2023/24 после 15 туров:

  1. Шахтер – 1.60
  2. Динамо Киев – 3.85
  3. Днепр-1 – 4.00
  4. Полесье – 9.50
  5. Кривбасс – 9.50

Турнирная таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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prorok
Когда кроты и дынамо не могут обыграть полесье посмотрим дальше как минус один с полесьем и ворсклой сыграет .
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-1
Gargantua
на котировки очень влияет судебная процедура по Павелко 
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-1
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