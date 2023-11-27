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Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 22:15 | Обновлено 27 ноября 2023, 22:26
1920
6

Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 стал победителем первого круга чемпионата

Второе-третье места делят «Кривбасс» и «Полесье», опережая «Шахтер»

27 ноября 2023, 22:15 | Обновлено 27 ноября 2023, 22:26
1920
6
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 стал победителем первого круга чемпионата
СК Днепр-1

С 24 по 27 ноября состоялись 6 матчей 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Днепр-1» одержал победу над «Черноморцем» (5:2) и стал победителем первого круга чемпионата (33 очка).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Второе-третье места делят «Кривбасс» и «Полесье», набравшие по 30 баллов.

На 4-й позиции идет донецкий «Шахтер» (25), опережая «Рух» (24). При этом горняки имеют две игры в запасе.

«Динамо» одержало вторую победу подряд и вышло на 6-ю позицию (22 очка с тремя матчами в запасе).

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины после 15-го тура находятся «Верес» (11 баллов), «Заря» (10) и «Минай» (6).

🏆 УПЛ. 15-й тур, 24–27 ноября

  • 🔹 24.11. 19:00. Шахтер Донецк – Полесье Житомир – 0:0
  • 🔹 25.11. 13:00. Минай – Кривбасс Кривой Рог – 0:1
  • 🔹 25.11. 15:00. Верес Ровно – Металлист 1925 Харьков – 4:3
  • 🔹 25.11. 17:00. Ворскла Полтава – ЛНЗ Черкассы – 0:0
  • 🔹 26.11. 15:00. Динамо Киев – Рух Львов – 2:0
  • 🔹 27.11. 17:00. Днепр-1 – Черноморец Одесса – 5:2

Матч между Колосом и «Зарей» был перенесен из-за участия луганской команды в перенесенном матче Лиги конференций.

Встреча между «Александрией» и киевской «Оболонью» не состоялась из-за ужасной погоды.

Турнирная таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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Gargantua
Максимов молодец
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+7
Pavel_i_CO
Вітання братам з Дніпра
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+6
AleksDnipro
Красені. Після тренерської чехарди Кучер-Городов, вильоту з ЄК, 14го місця в УПЛ та після того, як основний власник потрапив до СІЗО, мало хто, навіть з дніпрян, вірив, що Дніпро-1 забереться та хоча б у ТОП-5, усвідомлюючи, що і конкуренти стали сильніше (Кривбас, Полісся, ЧО, Рух), да і звичні всім ШД та ДК. Хоча, звичайно, було розуміння перед початком сезону, що Дніпро-1 має досить сильний склад, як мінімум третій за мірками України.
Магія Максимова, інакше і не скажеш. Другий рік поспіль переможці першого колу, феноменальний результат.
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+4
AleksDnipro
Варто зазначити, що Дніпро-1 пристойно посилився цього літа: Волинець, Мірошниченко, Кравець, Лєднєв, Філіппов та інші.
Додайте до нинішнього складу Довбика, Бланко, Пєглоу, не скандального Амаша та Максимова в якості тренера. Дніпро б взяв чемпіонство в минулому сезоні..
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Лига конференций без динамо
Как и в том сезоне у минусовых  ,а весной будут бороться за серебро и бронзу с другими клубами ,а чемпион действующий будет золото брать весной как всегда и ещё в ерокубках играть  
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-9
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