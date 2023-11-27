Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 стал победителем первого круга чемпионата

С 24 по 27 ноября состоялись 6 матчей 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Днепр-1» одержал победу над «Черноморцем» (5:2) и стал победителем первого круга чемпионата (33 очка).

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Второе-третье места делят «Кривбасс» и «Полесье», набравшие по 30 баллов.

На 4-й позиции идет донецкий «Шахтер» (25), опережая «Рух» (24). При этом горняки имеют две игры в запасе.

«Динамо» одержало вторую победу подряд и вышло на 6-ю позицию (22 очка с тремя матчами в запасе).

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины после 15-го тура находятся «Верес» (11 баллов), «Заря» (10) и «Минай» (6).

🏆 УПЛ. 15-й тур, 24–27 ноября

🔹 24.11. 19:00. Шахтер Донецк – Полесье Житомир – 0:0

🔹 25.11. 13:00. Минай – Кривбасс Кривой Рог – 0:1

– 0:1 🔹 25.11. 15:00. Верес Ровно – Металлист 1925 Харьков – 4:3

– Металлист 1925 Харьков – 4:3 🔹 25.11. 17:00. Ворскла Полтава – ЛНЗ Черкассы – 0:0

🔹 26.11. 15:00. Динамо Киев – Рух Львов – 2:0

– Рух Львов – 2:0 🔹 27.11. 17:00. Днепр-1 – Черноморец Одесса – 5:2

Матч между Колосом и «Зарей» был перенесен из-за участия луганской команды в перенесенном матче Лиги конференций.

Встреча между «Александрией» и киевской «Оболонью» не состоялась из-за ужасной погоды.

Турнирная таблица УПЛ