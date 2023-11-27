Шахтер Донецк

Во вторник, 28 ноября «Шахтер» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет с бельгийским «Антверпеном». Матч состоится в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион».

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Начало матча запланировано – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – поляк Бартош Франковский.

После четырех матчей группового этапа донецкий «Шахтер» занимает третье место в группе Н с шестью очками, а «Антверпен» идет последним, не набрав ни одного очка. Лидируют в группе «Барселона» и «Порту», у обоих по девять баллов.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Шахтер – Антверпен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица