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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
28.11.2023 19:45 - : -
Антверпен
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Лига чемпионов
27 ноября 2023, 16:12 | Обновлено 27 ноября 2023, 17:12
430
0

Шахтер – Антверпен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 ноября в 19:45 матч группового этапа Лиги чемпионов

27 ноября 2023, 16:12 | Обновлено 27 ноября 2023, 17:12
430
0
Шахтер – Антверпен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 28 ноября «Шахтер» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет с бельгийским «Антверпеном». Матч состоится в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча запланировано – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – поляк Бартош Франковский.

После четырех матчей группового этапа донецкий «Шахтер» занимает третье место в группе Н с шестью очками, а «Антверпен» идет последним, не набрав ни одного очка. Лидируют в группе «Барселона» и «Порту», у обоих по девять баллов.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Шахтер – Антверпен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шахтар – Антверпен. Дивитися онлайн. LIVE трансляція
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Источник Sport.ua
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