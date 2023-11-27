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  4. Игорь СУРКИС: «Луческу – уже прошлое. Шовковский хорошо делает свое дело»
Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 14:36 |
305
0

Игорь СУРКИС: «Луческу – уже прошлое. Шовковский хорошо делает свое дело»

Президент киевского «Динамо» отметил хорошую работу Александра Шовковского

27 ноября 2023, 14:36 |
305
0
Игорь СУРКИС: «Луческу – уже прошлое. Шовковский хорошо делает свое дело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал игру команды под руководством и.о. главного тренера Александра Шовковского.

– Александр Шовковский после Мирча Луческу побеждает. «Кривбасс» обыграли в сухую, сейчас также победа без пропущенных мячей.

– Они должны каждую игру так играть. Самоотдача должна быть на первом месте. Не забывайте, что у нас много травмированных футболистов: Шапаренко, Ярмоленко, Попов, и у Ваната есть повреждения. Это все сказывается на игре. А Шовковский хорошо делает свое дело, он молодец. Он должен вместе с командой прогрессировать, что он и делает. У него очень грамотно построена игра.

– В прошлом сезоне у Александра Шовковского был такой пробный период на должности исполняющего обязанности главного тренера, когда Мирча Луческу лечился.

– Зачем нам вспоминать то, что было? Что Мирча был в больнице, а Шовковский исполнял обязанности главного тренера? Это уже прошлое. Сейчас он тоже исполняет обязанности главного тренера. Будем смотреть, как команда будет играть, прогрессировать и уже тогда будем решать что-нибудь.

«Динамо» после 12 сыгранных матов в УПЛ занимает 6-ю строчку турнирной таблицы с 22 очками.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига Александр Шовковский Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу Мирча Луческу
Источник Новое время
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