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Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 11:44 | Обновлено 27 ноября 2023, 11:50
151
0

Поединок с Рухом стал юбилейным для Виталия Буяльского

30-летний хавбек провел 200-й матч в УПЛ в рядах киевлян

27 ноября 2023, 11:44 | Обновлено 27 ноября 2023, 11:50
151
0
Поединок с Рухом стал юбилейным для Виталия Буяльского
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Матч с «Рухом» (2:0) стал 200-м для Виталия Буяльского в чемпионатах Украины в рядах «Динамо». Он стал 11-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа.

В составе «бело-синих» Виталий дебютировал 26 мая 2013 года в домашнем поединке динамовцев с запорожским «Металлургом» (3:0), пройдя таким образом дорогу в «Клуб 200» за 10,5 лет. 64 раза ставил Буяльского в состав Мирча Луческу, по 50 – Сергей Ребров и Александр Хацкевич, 25 – Алексей Михайличенко, 10 – Александр Шовковский и 1 – Олег Блохин.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виталия Буяльского за Динамо в УПЛ

Матч

Дата

Соперник

Счет

1-й

26.05.2013

Металлург З

3:0 (д)

50-й

21.05.2017

Заря

1:2 (д)

100-й

31.07.2019

Карпаты

2:0 (г)

150-й

18.08.2021

Ингулец

1:1 (г)

200-й

26.11.2023

Рух

2:0 (д)

Топ-10 гвардейцев Динамо в УПЛ

Игрок

Годы

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2016

426

2.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

296

3.

Владислав ВАЩУК

1993-2007

254

4.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

242

5.

Денис ГАРМАШ

2009-2023

237

6.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2023

234

7.

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

1998-2011

228

8.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1996-2007

224

9.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

215

10.

Сергей СИДОРЧУК

2013-2023

213

11.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2013-2023

200
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Источник Sport.ua
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