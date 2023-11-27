Поединок с Рухом стал юбилейным для Виталия Буяльского

Матч с «Рухом» (2:0) стал 200-м для Виталия Буяльского в чемпионатах Украины в рядах «Динамо». Он стал 11-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа.

В составе «бело-синих» Виталий дебютировал 26 мая 2013 года в домашнем поединке динамовцев с запорожским «Металлургом» (3:0), пройдя таким образом дорогу в «Клуб 200» за 10,5 лет. 64 раза ставил Буяльского в состав Мирча Луческу, по 50 – Сергей Ребров и Александр Хацкевич, 25 – Алексей Михайличенко, 10 – Александр Шовковский и 1 – Олег Блохин.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виталия Буяльского за Динамо в УПЛ

Матч Дата Соперник Счет 1-й 26.05.2013 Металлург З 3:0 (д) 50-й 21.05.2017 Заря 1:2 (д) 100-й 31.07.2019 Карпаты 2:0 (г) 150-й 18.08.2021 Ингулец 1:1 (г) 200-й 26.11.2023 Рух 2:0 (д)

Топ-10 гвардейцев Динамо в УПЛ