Виталию Буяльскому покорилось уникальное достижение в истории Динамо

Поединок 15-го тура УПЛ против «Руха» (2:0) стал особенным для полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского.

Буяльский провел 200-й матч за киевлян в рамках чемпионата Украины. Для достижения этого показателя Виталию понадобилось десять лет – впервые за «Динамо» в национальном первенстве он сыграл в мае 2013 года, выйдя на замену в домашнем матче против запорожского «Металлурга» (3:0).

В общем, Буяльский стал 11-м игроком в истории «бело-синих», кому подчинился этот гвардейский рубеж.

Наибольшее количество матчей за «Динамо» в УПЛ провел его сегодняшний и.о. главного тренера Александр Шовковский – 426 поединка.