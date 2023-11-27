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  4. Виталию Буяльскому покорилось уникальное достижение в истории Динамо
Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 10:58 |
735
0

Виталию Буяльскому покорилось уникальное достижение в истории Динамо

Полузащитник провел 200-й матч за киевлян в УПЛ

27 ноября 2023, 10:58 |
735
0
Виталию Буяльскому покорилось уникальное достижение в истории Динамо
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Поединок 15-го тура УПЛ против «Руха» (2:0) стал особенным для полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского.

Буяльский провел 200-й матч за киевлян в рамках чемпионата Украины. Для достижения этого показателя Виталию понадобилось десять лет – впервые за «Динамо» в национальном первенстве он сыграл в мае 2013 года, выйдя на замену в домашнем матче против запорожского «Металлурга» (3:0).

В общем, Буяльский стал 11-м игроком в истории «бело-синих», кому подчинился этот гвардейский рубеж.

Наибольшее количество матчей за «Динамо» в УПЛ провел его сегодняшний и.о. главного тренера Александр Шовковский – 426 поединка.

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Виталий Буяльский Динамо Киев статистика Рух Львов Динамо - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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