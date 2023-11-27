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  4. ГАРНАЧО – о своем суперголе: «Не видел, как забил – слушал трибуны»
Англия
27 ноября 2023, 09:43 | Обновлено 27 ноября 2023, 09:44
161
1

ГАРНАЧО – о своем суперголе: «Не видел, как забил – слушал трибуны»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» – о, возможно, лучшем голе сезона

27 ноября 2023, 09:43 | Обновлено 27 ноября 2023, 09:44
161
1
ГАРНАЧО – о своем суперголе: «Не видел, как забил – слушал трибуны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

26 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» (0:3).

В дебюте матча для МЮ супергол оформил Алехандро Гарначо, забивший ударом через себя в падении.

«Честно говоря, я не могу поверить в это. Я не видел, как я забил, я просто слушал трибуны и говорил «О Боже», – признался аргентинец.

Отметим, что Гарначо в возрасте 19 лет 148 дней стал самым юным игроком «Манчестер Юнайтед», который забивал «Эвертону» на стадионе «Гудисон Парк» в рамках АПЛ.

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Эвертон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон - Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
Источник BBC
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Swed
Спс за обзор из Ютуб, а не ссылку на Телегу.
Зачем бьют Зубков,  Кабаев и Гарначо?   Что бы потом услышать трибуны.  Интересно когда карточку за симуляцию меняют на пенальти в другой бок.  Особенно для Эвертона.
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