Англия27 ноября 2023, 09:43 | Обновлено 27 ноября 2023, 09:44
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ГАРНАЧО – о своем суперголе: «Не видел, как забил – слушал трибуны»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» – о, возможно, лучшем голе сезона
27 ноября 2023, 09:43 | Обновлено 27 ноября 2023, 09:44
161
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26 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» (0:3).
В дебюте матча для МЮ супергол оформил Алехандро Гарначо, забивший ударом через себя в падении.
«Честно говоря, я не могу поверить в это. Я не видел, как я забил, я просто слушал трибуны и говорил «О Боже», – признался аргентинец.
Отметим, что Гарначо в возрасте 19 лет 148 дней стал самым юным игроком «Манчестер Юнайтед», который забивал «Эвертону» на стадионе «Гудисон Парк» в рамках АПЛ.
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25.11.2023, 16:48 3
Зачем бьют Зубков, Кабаев и Гарначо? Что бы потом услышать трибуны. Интересно когда карточку за симуляцию меняют на пенальти в другой бок. Особенно для Эвертона.