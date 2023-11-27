ГАРНАЧО – о своем суперголе: «Не видел, как забил – слушал трибуны»

26 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» (0:3).

В дебюте матча для МЮ супергол оформил Алехандро Гарначо, забивший ударом через себя в падении.

«Честно говоря, я не могу поверить в это. Я не видел, как я забил, я просто слушал трибуны и говорил «О Боже», – признался аргентинец.

Отметим, что Гарначо в возрасте 19 лет 148 дней стал самым юным игроком «Манчестер Юнайтед», который забивал «Эвертону» на стадионе «Гудисон Парк» в рамках АПЛ.