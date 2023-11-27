Томлянович выиграла самый крупный титул в карьере и первый за 10 лет

Австралийская теннисистка Айла Томлянович стала чемпионкой грунтового турнира WTA 125 во Флорианополисе (Бразилия).

В матче за титул Томлянович обыграла Мартину Капурро Таборда из Аргентины.

Флорианополис. Финал

Айла Томлянович (Австралия) – Мартина Капурро Таборда (Аргентина) – 6:1, 7:5

Любопытно, что это был крупнейший титул для Айлы и первый за 10 последних лет. Ранее она долгое время находилась в топ-50 мирового рейтинга, и четыре раза выражалась в финалах турниров WTA, но каждый раз проигрывала.

Отметим, что Томлянович не играла в этом сезоне до US Open из-за травмы колена.