Томлянович выиграла самый крупный титул в карьере и первый за 10 лет
Айла стала лучшей на соревнованиях в Бразилии
Австралийская теннисистка Айла Томлянович стала чемпионкой грунтового турнира WTA 125 во Флорианополисе (Бразилия).
В матче за титул Томлянович обыграла Мартину Капурро Таборда из Аргентины.
Флорианополис. Финал
Айла Томлянович (Австралия) – Мартина Капурро Таборда (Аргентина) – 6:1, 7:5
Любопытно, что это был крупнейший титул для Айлы и первый за 10 последних лет. Ранее она долгое время находилась в топ-50 мирового рейтинга, и четыре раза выражалась в финалах турниров WTA, но каждый раз проигрывала.
Отметим, что Томлянович не играла в этом сезоне до US Open из-за травмы колена.
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