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  4. Бернли – Вест Хэм – 1:2. Суперкамбэк Мойеса. Видео голов и обзор
Англия
27 ноября 2023, 04:15 | Обновлено 27 ноября 2023, 04:18
55
0

Бернли – Вест Хэм – 1:2. Суперкамбэк Мойеса. Видео голов и обзор

А Венсан Компани снова проиграл дома

27 ноября 2023, 04:15 | Обновлено 27 ноября 2023, 04:18
55
0
Бернли – Вест Хэм – 1:2. Суперкамбэк Мойеса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Казалось, что «Бернли» наконец-то избавиться от нуля в графе «домашние очки». Команда Венсана Компани открыла счет в начале второго тайма домашней игры с «Вест Хэмом» благодаря реализованному Джеем Родригесом пенальти. И до последних минут этот гол был единственным. Однако в концовке все перевернулось. Сначала Дара О’Шей поразил свои ворота, а затем победу «Вест Хэму» принес Томас Соучек.

У «Бернли» в стартовых семи домашних матчах ноль очков. Напомним, что даже шесть поражений на своем поле со старта сезона были антирекордом элитного английского дивизиона.

АПЛ

13-й тур

«Бернли» – «Вест Хэм» – 1:2

Голы: Родригес, 49, пенальти (1:0), О`Шей, 86, автогол (1:1), Соучек, 90+1 (1:2).

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Источник Sport.ua
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