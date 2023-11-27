Бернли – Вест Хэм – 1:2. Суперкамбэк Мойеса. Видео голов и обзор

Казалось, что «Бернли» наконец-то избавиться от нуля в графе «домашние очки». Команда Венсана Компани открыла счет в начале второго тайма домашней игры с «Вест Хэмом» благодаря реализованному Джеем Родригесом пенальти. И до последних минут этот гол был единственным. Однако в концовке все перевернулось. Сначала Дара О’Шей поразил свои ворота, а затем победу «Вест Хэму» принес Томас Соучек.

У «Бернли» в стартовых семи домашних матчах ноль очков. Напомним, что даже шесть поражений на своем поле со старта сезона были антирекордом элитного английского дивизиона.

АПЛ

13-й тур

«Бернли» – «Вест Хэм» – 1:2

Голы: Родригес, 49, пенальти (1:0), О`Шей, 86, автогол (1:1), Соучек, 90+1 (1:2).