Бернли – Вест Хэм – 1:2. Суперкамбэк Мойеса. Видео голов и обзор
А Венсан Компани снова проиграл дома
Казалось, что «Бернли» наконец-то избавиться от нуля в графе «домашние очки». Команда Венсана Компани открыла счет в начале второго тайма домашней игры с «Вест Хэмом» благодаря реализованному Джеем Родригесом пенальти. И до последних минут этот гол был единственным. Однако в концовке все перевернулось. Сначала Дара О’Шей поразил свои ворота, а затем победу «Вест Хэму» принес Томас Соучек.
У «Бернли» в стартовых семи домашних матчах ноль очков. Напомним, что даже шесть поражений на своем поле со старта сезона были антирекордом элитного английского дивизиона.
АПЛ
13-й тур
«Бернли» – «Вест Хэм» – 1:2
Голы: Родригес, 49, пенальти (1:0), О`Шей, 86, автогол (1:1), Соучек, 90+1 (1:2).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард «Жироны» заявил, что испанцам неинтересно, что происходит в Украине
Николай Балакин будет главным судьей, его ассистенты – Запороженко и Беркут