ИНДЗАГИ: «Интер доволен ничьей в матче с Ювентусом»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после матча с «Ювентусом» (1:1).

«Учитывая, как шел матч, мы принимаем одно очко как хороший результат. Очень сложно забить «Ювентусу», особенно когда он ведет в счете. Очевидно, нам следовало действовать лучше в моменте, когда забивал Влахович.

«Интер» оставался сконцентрированным, мы в великолепном стиле сравняли счет. Во втором тайме мы не создали много моментов. Но это был сильный «Ювентус», который заслуженно занимает второе место в таблице. Повторюсь, мы заработали очко. Мы хотели приехать сюда и победить, но, учитывая, как складывался матч, исход для «Интера» положительный.

Команда сделала то, что должна была сделать. В прошлом сезоне у нас был очень похожий матч, в котором мы создали четыре или пять очень явных моментов, а затем проиграли игру. Мы приехали в Турин с целью контролировать владение мячом, а им очень сложно забить, когда они ведут в счете, но мы оставались острыми и сосредоточенными.

После перерыва мы ждали, что «Ювентус» будет выжидать контратаки, и именно это и произошло. Мы знали, что сможем найти между линиями Генриха Мхитаряна и Николо Бареллу, но это было непросто. Я посоветовал Барелле не опускаться на свою половину поля слишком низко после перерыва, потому что «Ювентус» больше не давил на нас так сильно и находился ближе к своим воротам.

Мы ожидали, что «Ювентус» выделит Хакана Чалханоглу, но этого не произошло, и он смог действовать между линиями. Естественно, нелегко найти линии для паса, когда «Ювентус» так плотно защищается.

Некоторые игроки отсутствуют: Бастони, Павар и Санчес, а Думфрис вернулся из сборной не в лучшем состоянии. Без этих травм, наверное, я бы сделал другой выбор состава, но нам приходится играть каждые 48-72 часа, и ребята всегда в нашем распоряжении», – приводит слова Симоне Индзаги Football Italia.

«Интер» остался лидером Серии А с двумя очками отрыва от «Ювентуса».