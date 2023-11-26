Рома вырвала победу у Удинезе и вернулась в топ-5 таблицы Серии А

26 ноября состоялся матч 13-го тура Серии А между «Ромой» и «Удинезе».

Хозяева поля открыли счет в середине первого тайма после точного удара Манчини, но после перерыва гости усилиями Товена смогли отыграться. В заключительную десятиминутку подопечные Жозе Моуриньо отличились дважды, голы забили Дибала и Эль Шаарави, и в итоге вырвали победу.

Серия А. 13-й тур, 26 ноября

Рома – Удинезе – 3:1

Голы: Манчини, 20, Дибала, 81, Эль Шаарави, 90 – Товен, 57.

Рома: Патрисиу, Манчини, Льоренте, Н’Дика, Паредес (Бове, 77), Кристанте, Пеллегрини (Азмун, 63), Спинаццола (Эль Шаарави, 63), Карсдорп (Залевски, 77), Дибала (Кристенсен, 83), Лукаку.

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