Рома вырвала победу у Удинезе и вернулась в топ-5 таблицы Серии А
Римляне забили два мяча в последнюю десятиминутку
26 ноября состоялся матч 13-го тура Серии А между «Ромой» и «Удинезе».
Хозяева поля открыли счет в середине первого тайма после точного удара Манчини, но после перерыва гости усилиями Товена смогли отыграться. В заключительную десятиминутку подопечные Жозе Моуриньо отличились дважды, голы забили Дибала и Эль Шаарави, и в итоге вырвали победу.
Серия А. 13-й тур, 26 ноября
Рома – Удинезе – 3:1
Голы: Манчини, 20, Дибала, 81, Эль Шаарави, 90 – Товен, 57.
Рома: Патрисиу, Манчини, Льоренте, Н’Дика, Паредес (Бове, 77), Кристанте, Пеллегрини (Азмун, 63), Спинаццола (Эль Шаарави, 63), Карсдорп (Залевски, 77), Дибала (Кристенсен, 83), Лукаку.
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Канониры» обыграли «Брентфорд» со счетом 1:0
Хавбек «Динамо» в матче против «Руха» прервал свою голевую засуху