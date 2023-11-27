Италия27 ноября 2023, 06:40 | Обновлено 27 ноября 2023, 06:43
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МОУРИНЬО: «Попытаюсь сделать игроков Ромы бандитами»
Своеобразная мотивация от португальца
27 ноября 2023, 06:40 | Обновлено 27 ноября 2023, 06:43
136
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает, что игрокам его команды лучше превращаться на поле в бандитов, чем быть милыми.
«Обычно бандитом рождаются, а не становятся. Я определенно родился бандитом в футболе, я пытаюсь влиять, и посмотрим, получится ли у меня это сделать», – приводит слова Жозе Моуринью Football Italia.
Напомним, что «Рома» на последних минутах дожала «Удинезе» (3:1) и поднялась на пятое место в таблице Серии А.
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