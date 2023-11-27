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Италия
27 ноября 2023, 06:40 | Обновлено 27 ноября 2023, 06:43
136
0

МОУРИНЬО: «Попытаюсь сделать игроков Ромы бандитами»

Своеобразная мотивация от португальца

27 ноября 2023, 06:40 | Обновлено 27 ноября 2023, 06:43
136
0
МОУРИНЬО: «Попытаюсь сделать игроков Ромы бандитами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает, что игрокам его команды лучше превращаться на поле в бандитов, чем быть милыми.

«Обычно бандитом рождаются, а не становятся. Я определенно родился бандитом в футболе, я пытаюсь влиять, и посмотрим, получится ли у меня это сделать», – приводит слова Жозе Моуринью Football Italia.

Напомним, что «Рома» на последних минутах дожала «Удинезе» (3:1) и поднялась на пятое место в таблице Серии А.

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Жозе Моуриньо Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу пресс-конференция Удинезе
Источник Football-Italia
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