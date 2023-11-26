ВИДЕО. Во время топ-матча АПЛ лигу обвинили в коррупции

Во время центрального матча 13-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» (1:1) над стадионом «Этихад» пролетел баннер с надписью «Премьер-лига коррумпирована».

Акция была организована болельщиками «Эвертона». Они недовольны тем, что с их команды сняли 10 очков за нарушение финансового фэйр-плей, но в то же время «Ман Сити» и «Челси» остаются безнаказанными.

Ближайший матч «Эвертона» состоится уже сегодня, 26 ноября в 18:30. «Ириски» будут принимать на своем поле «Ман Юнайтед». На игре ожидаются многочисленные акции протеста от болельщиков мерсисайдской команды.