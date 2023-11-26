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Англия
26 ноября 2023, 15:46 |
2028
0

ВИДЕО. Во время топ-матча АПЛ лигу обвинили в коррупции

Акцию провели болельщики «Эвертона»

26 ноября 2023, 15:46 |
2028
0
ВИДЕО. Во время топ-матча АПЛ лигу обвинили в коррупции
Getty Images/Global Images Ukraine

Во время центрального матча 13-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» (1:1) над стадионом «Этихад» пролетел баннер с надписью «Премьер-лига коррумпирована».

Акция была организована болельщиками «Эвертона». Они недовольны тем, что с их команды сняли 10 очков за нарушение финансового фэйр-плей, но в то же время «Ман Сити» и «Челси» остаются безнаказанными.

Ближайший матч «Эвертона» состоится уже сегодня, 26 ноября в 18:30. «Ириски» будут принимать на своем поле «Ман Юнайтед». На игре ожидаются многочисленные акции протеста от болельщиков мерсисайдской команды.

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Источник Sport.ua
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