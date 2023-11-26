Богдан КОГУТ: «После таких матчей, как с Металлистом 1925 нереально заснуть

В поединке 15-го тура чемпионата УПЛ футболисты «Вереса» одержали суперволевую победу над «Металлистом 1925» (4:3).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua капитан ровенчан Богдан Когут поделился впечатлениями об этом одном из самых результативных матчей текущего сезона:

– После таких противостояний, как вчерашнее, нереально заснуть. Хорошо, что все закончилось в нашу пользу. Потому что, если бы проиграли, играя в большинстве, нам бы болельщики этого не простили.

– В твоей многолетней карьере уже случались поединки, где ход событий напоминал катание на качелях?

– Могу вспомнить разве что противостояние с еще одной харьковской командой - «Металлистом», когда в апреле 2023 года разошлись миром - 5:5. Но вчера ничья была бы для нас равноценна поражению.

– И все же, чем можно объяснить, что в этом сезоне «Вересу» не хватает стабильности?

– Для нас самих это загадка. Взять хотя бы вчерашний матч. Пропущенный в дебюте гол не выбил из колеи и первый тайм смело можно записать в свой актив, ведь заставили гостей остаться в меньшинстве, не только сравняли счет, но и вышли вперед. А потом непонятный провал в начале второго тайма, когда дважды пропустили.

– Что помогло добиться перелома?

– И хотя говорят, что один в поле не воин, но вчера у нас феерил Виталий Дахновский. Он вернулся в строй после длительного перерыва, вызванного травмой, и был очень мотивирован. Но главное, что это скоростной игрок и ему удалось в ключевой момент повести партнеров за собой. Была возможность убедиться, как «Вересу» не хватало Дахновского.

– И, как вишенка на торте, главный тренер Сергей Лавриненко угадывает с заменой и Николай Гайдучик первым прикосновением к мячу, забивает победный гол.

– Убежден, что этот поединок займет заметное место в истории «Вереса». Потому что это была битва не за три очка, а гораздо больше. Ведь если учесть, что в этом году у нас впереди еще поединки с лидерами - «Полесьем» и «Шахтером», то в случае поражения от слобожанцев мы бы значительно ухудшали свои шансы на продолжение «прописки» в элите. А так ровенчане не выбыли из погони и с приподнятым настроением отправятся на матч 16 тура в Житомир.