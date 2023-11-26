Йожеф САБО: «Зачем Заря вообще выходила в еврокубки? Это просто стыд!»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал игру луганской «Зари» в матче группового этапа Лиги конференций против «Маккаби» Тель-Авив (2:3).

– Йожеф Йожефович, что происходит с «Зарей»? В УПЛ идут на предпоследнем месте, в Лиге конференций проиграли два матча Маккаби, практически потеряв шансы на плей-офф.

– Там нет тренера, который серьезно займется командой. Люди просто приходят получать зарплату, а там – пусть будет, как будет. В Заре есть хорошие футболисты, но команда распалась. Мне вообще непонятно, зачем они вообще выходили в еврокубки? Чтобы так позориться? Стыд! Я досмотрел до 0:2 и выключил телевизор, чтобы не переживать, потому что у «Зари» просто нет игры.

– После вчерашнего поражения «Зари» от «Маккаби» Украину в таблице коэффициентов обошел Израиль.

– В том то и дело, что с таким аматорским подходом некоторых клубов, мы падаем все ниже и ниже.

После 4 сыгранных туров группового этапа Лиги конференций «Заря» занимает 3-е место в турнирной таблице. До необходимого для выхода в плей-офф 2-го места – 5 очков.