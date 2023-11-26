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  4. Спортдир Жироны – про трансферы Довбика и Цыганкова: «Это было нелегко»
Испания
26 ноября 2023, 12:55 |
1173
1

Спортдир Жироны – про трансферы Довбика и Цыганкова: «Это было нелегко»

Кике Карсель заявил, что руководству клуба нужно было сделать смелый шаг

26 ноября 2023, 12:55 |
1173
1
Спортдир Жироны – про трансферы Довбика и Цыганкова: «Это было нелегко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

Спортивный директор испанского футбольного клуба «Жирона» Кике Карсель рассказал, что руководство подписало украинских футболистов Артема Довбика и Виктора Цыганкова благодаря консорциуму City Football Group:

«В этих двух случаях (Цыганков и Довбык), я могу сказать, что это было нелегко.

Оба были игроками сборной Украины, поэтому нам пришлось сделать смелый шаг. В этом и заключается преимущество близкого сотрудничества с City Football Group, которая поддерживает нас и смело идет навстречу», – заявил Карсель.

Цыганков перешел к жиронцам в январе 2023 года из киевского «Динамо». Контракт Виктора рассчитан до 2027 года.

Довбик стал футболистом «красно-белых» в августе 2023 года. Артем покинул «Днепр-1». Соглашение форварда действует до 2028 года.

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Кике Карсель трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Артем Довбик Виктор Цыганков Динамо Киев Днепр-1 Жирона
Источник The Athletic
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Влад Тараненко
Ця новина тут вже була ще тиждень назад 
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