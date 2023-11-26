Спортдир Жироны – про трансферы Довбика и Цыганкова: «Это было нелегко»

Спортивный директор испанского футбольного клуба «Жирона» Кике Карсель рассказал, что руководство подписало украинских футболистов Артема Довбика и Виктора Цыганкова благодаря консорциуму City Football Group:

«В этих двух случаях (Цыганков и Довбык), я могу сказать, что это было нелегко.

Оба были игроками сборной Украины, поэтому нам пришлось сделать смелый шаг. В этом и заключается преимущество близкого сотрудничества с City Football Group, которая поддерживает нас и смело идет навстречу», – заявил Карсель.

Цыганков перешел к жиронцам в январе 2023 года из киевского «Динамо». Контракт Виктора рассчитан до 2027 года.

Довбик стал футболистом «красно-белых» в августе 2023 года. Артем покинул «Днепр-1». Соглашение форварда действует до 2028 года.