Спортдир Жироны – про трансферы Довбика и Цыганкова: «Это было нелегко»
Кике Карсель заявил, что руководству клуба нужно было сделать смелый шаг
Спортивный директор испанского футбольного клуба «Жирона» Кике Карсель рассказал, что руководство подписало украинских футболистов Артема Довбика и Виктора Цыганкова благодаря консорциуму City Football Group:
«В этих двух случаях (Цыганков и Довбык), я могу сказать, что это было нелегко.
Оба были игроками сборной Украины, поэтому нам пришлось сделать смелый шаг. В этом и заключается преимущество близкого сотрудничества с City Football Group, которая поддерживает нас и смело идет навстречу», – заявил Карсель.
Цыганков перешел к жиронцам в январе 2023 года из киевского «Динамо». Контракт Виктора рассчитан до 2027 года.
Довбик стал футболистом «красно-белых» в августе 2023 года. Артем покинул «Днепр-1». Соглашение форварда действует до 2028 года.
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