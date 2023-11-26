Тренер Зинченко установил историческое достижение в Арсенале

В субботу, 25 ноября, в матче 13-го тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» добился победы 1:0 над «Брентфордом», после чего возглавил турнирную таблицу чемпионата.

Для менеджера «канониров» Микеля Артеты эта игра стала 200-й во главе «Арсенала», а победа – 116-й. Это новый клубный рекорд.

При легендарном Арсене Венгере «Арсенал» в его первых 200 матчах победил 111 раз – это второй показатель в истории лондонского клуба.

Третий результат принадлежит шотландскому тренеру лондонцев 60-70-х годов Джорджу Грэму – 106 побед.

Ранее сообщалось, что Артета не хочет продавать защитника, который является конкурентом украинца Александра Зинченко.