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Англия
26 ноября 2023, 11:57 | Обновлено 26 ноября 2023, 12:04
551
0

Тренер Зинченко установил историческое достижение в Арсенале

Испанец Микель Артета стал знаковой личностью для «канониров»

26 ноября 2023, 11:57 | Обновлено 26 ноября 2023, 12:04
551
0
Тренер Зинченко установил историческое достижение в Арсенале
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

В субботу, 25 ноября, в матче 13-го тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» добился победы 1:0 над «Брентфордом», после чего возглавил турнирную таблицу чемпионата.

Для менеджера «канониров» Микеля Артеты эта игра стала 200-й во главе «Арсенала», а победа – 116-й. Это новый клубный рекорд.

При легендарном Арсене Венгере «Арсенал» в его первых 200 матчах победил 111 раз – это второй показатель в истории лондонского клуба.

Третий результат принадлежит шотландскому тренеру лондонцев 60-70-х годов Джорджу Грэму – 106 побед.

Ранее сообщалось, что Артета не хочет продавать защитника, который является конкурентом украинца Александра Зинченко.

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Микель Артета Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Squawka
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