Конкурент Зинченко остается. Артета не хочет продавать защитника

Наставник «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что существует интерес к левому защитнику Такехиро Томиясу, однако убежден, что японец останется в команде.

«Я хочу, чтобы он остался в команде. Ценю Томиясу. И его ценят и уважают в команде, он выступает на том уровне, чтобы влиять на результаты».

«Так что он остается с нами», – уверен Артета.

Такехиро является конкурентом Александра Зинченко. В нынешнем сезоне 25-летний игрок провел 16 матчей и забил 1 гол.