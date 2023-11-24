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  4. Конкурент Зинченко остается. Артета не хочет продавать защитника
Англия
24 ноября 2023, 14:31 |
131
0

Конкурент Зинченко остается. Артета не хочет продавать защитника

Томиясу в Баварию не перейдет

24 ноября 2023, 14:31 |
131
0
Конкурент Зинченко остается. Артета не хочет продавать защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Такехиро Томиясу

Наставник «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что существует интерес к левому защитнику Такехиро Томиясу, однако убежден, что японец останется в команде.

«Я хочу, чтобы он остался в команде. Ценю Томиясу. И его ценят и уважают в команде, он выступает на том уровне, чтобы влиять на результаты».

«Так что он остается с нами», – уверен Артета.

Такехиро является конкурентом Александра Зинченко. В нынешнем сезоне 25-летний игрок провел 16 матчей и забил 1 гол.

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Источник BBC
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