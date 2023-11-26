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Чемпионат Украины
Динамо Киев
26.11.2023 15:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 09:10 | Обновлено 26 ноября 2023, 09:19
84
0

Динамо – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 ноября в 15:00 матч Украинской Премьер-лиги

26 ноября 2023, 09:10 | Обновлено 26 ноября 2023, 09:19
84
0
Динамо – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 26 ноября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Динамо» и «Рух» из Львова.

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Динамо – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 7-е место с 19 очками после 11 матчей. «Рух» идет на 5-й позиции, имея 24 пункта после 14 встреч.

Прямую трансляцию матча «Динамо» – «Рух» можно смотреть на официальном YouTube-канале киевского клуба.

Динамо – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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