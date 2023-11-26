Динамо Киев

В воскресенье, 26 ноября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Динамо» и «Рух» из Львова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Динамо – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 7-е место с 19 очками после 11 матчей. «Рух» идет на 5-й позиции, имея 24 пункта после 14 встреч.

Прямую трансляцию матча «Динамо» – «Рух» можно смотреть на официальном YouTube-канале киевского клуба.

Динамо – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция