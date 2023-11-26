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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
25.11.2023 15:00 – FT 1 : 1
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 ноября 2023, 04:29 | Обновлено 26 ноября 2023, 05:39
68
0

Райо Вальекано – Барселона – 1:1. Автогол спас Барсу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Испании

26 ноября 2023, 04:29 | Обновлено 26 ноября 2023, 05:39
68
0
Райо Вальекано – Барселона – 1:1. Автогол спас Барсу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура чемпионата Испании Райо Вальекано и Барселона сыграли вничью (1:1)

Барселону от поражения спас автогол, который забил соперник на 82-й минуте.

Ла Лига, 14-й тур, 25 ноября

Райо Вальекано – Барселона – 1:1

Голы: Унаи Лопес, 39 – Лежен, 82 (автогол)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Унаи Лопес, 39 мин

ГОЛ! 1:1. Лежен, 82 мин (автогол)

События матча

82’
ГОЛ ! Автогол забил Флоран Лежён (Райо Вальекано).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Унаи Лопес (Райо Вальекано).
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Барселона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Райо Вальекано - Барселона автогол
Источник Sport.ua
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