25.11.2023 15:00 – FT 1 : 1
Испания26 ноября 2023, 04:29 | Обновлено 26 ноября 2023, 05:39
68
0
Райо Вальекано – Барселона – 1:1. Автогол спас Барсу. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Испании
26 ноября 2023, 04:29 | Обновлено 26 ноября 2023, 05:39
68
0
В матче 14-го тура чемпионата Испании Райо Вальекано и Барселона сыграли вничью (1:1)
Барселону от поражения спас автогол, который забил соперник на 82-й минуте.
Ла Лига, 14-й тур, 25 ноября
Райо Вальекано – Барселона – 1:1
Голы: Унаи Лопес, 39 – Лежен, 82 (автогол)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Унаи Лопес, 39 мин
ГОЛ! 1:1. Лежен, 82 мин (автогол)
События матча
82’
ГОЛ ! Автогол забил Флоран Лежён (Райо Вальекано).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Унаи Лопес (Райо Вальекано).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 ноября 2023, 23:31 4
Александр получил признание от портала FourFourTwo
Футбол | 26 ноября 2023, 03:45 0
Франческо Камарда на момент дебюта был в возрасте 15 лет и 260 дней
Биатлон | 25.11.2023, 14:10
Футбол | 25.11.2023, 19:35
Футбол | 25.11.2023, 21:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.11.2023, 14:07 41
25.11.2023, 15:04 2
24.11.2023, 17:25 3
24.11.2023, 17:38 2
24.11.2023, 06:31 2
24.11.2023, 15:02 6
24.11.2023, 17:12 5
24.11.2023, 04:59 30