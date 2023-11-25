Барселона спаслась на последних минутах в матче с Райо. Помог автогол
Каталонцы потеряли очки в Мадриде
В субботу, 25 ноября, состоялся матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились действующий чемпион страны «Барселона» и «Райо Вальекано». Игра прошла в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас».
Хозяева поля открыли счет на 39-й минуте, забил Лопес. Еще один гол в этом матче забил защитник «Райо Вальекано» Флориан Лежен, срезав мяч в свои ворота на 82-й минуте.
Чемпионат Испании по футболу. 14-й тур, 25 ноября.
Райо Вальекано – Барселона – 1:1
Голы: Лопес, 39 Лежен, 82 (автогол).
Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Лежен, Мумин (Сисс, 75), Эспино, Паласон, Унаи Лопес (Рациу, 78), Оскар Валентин, Трехо (Кике Перес, 68), Камельо (Фалькао, 75), Де Фрутос (Бебе, 68).
Барселона: Пенья, Жоау Канселу, Мартинес, Кристенсен, Бальде, Ромеу (Гюндоган, 55), де Йонг, Педри (Лопес, 75), Ферран Торрес (Жоау Феликс, 55), Ямаль (Рафинья, 75), Левандовски.
Full Time #RayoBarça pic.twitter.com/H7hZefw2bi— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2023
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