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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
25.11.2023 15:00 – FT 1 : 1
Барселона
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Испания
25 ноября 2023, 17:03 | Обновлено 25 ноября 2023, 18:06
675
0

Барселона спаслась на последних минутах в матче с Райо. Помог автогол

Каталонцы потеряли очки в Мадриде

25 ноября 2023, 17:03 | Обновлено 25 ноября 2023, 18:06
675
0
Барселона спаслась на последних минутах в матче с Райо. Помог автогол
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 ноября, состоялся матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились действующий чемпион страны «Барселона» и «Райо Вальекано». Игра прошла в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас».

Хозяева поля открыли счет на 39-й минуте, забил Лопес. Еще один гол в этом матче забил защитник «Райо Вальекано» Флориан Лежен, срезав мяч в свои ворота на 82-й минуте.

Чемпионат Испании по футболу. 14-й тур, 25 ноября.

Райо Вальекано – Барселона – 1:1

Голы: Лопес, 39 Лежен, 82 (автогол).

Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Лежен, Мумин (Сисс, 75), Эспино, Паласон, Унаи Лопес (Рациу, 78), Оскар Валентин, Трехо (Кике Перес, 68), Камельо (Фалькао, 75), Де Фрутос (Бебе, 68).

Барселона: Пенья, Жоау Канселу, Мартинес, Кристенсен, Бальде, Ромеу (Гюндоган, 55), де Йонг, Педри (Лопес, 75), Ферран Торрес (Жоау Феликс, 55), Ямаль (Рафинья, 75), Левандовски.

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Источник Sport.ua
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